"Аферист із Tinder" підписав контракт з голлівудським агентом

Шимон Хают, відомий, як Саймон Леваєв, збирається вести шоу про стосунки.

"Аферист з Tinder" Саймон Леваєв, який "уславився" після документального фільму на Netflix, де розповіли про те, як він виманював у дівчат сотні тисяч доларів. Збирається по повній використати свою славу і вже підписав контракт із голлівудським агентом Джиною Родрігес із Gitoni Inc. Про це пише ET Online.

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Саймон збирається вести подкаст, шоу про стосунки та написати книгу.

"Мене заінтригувала історія Netflix. Я побачила там найбільшого у світі продавця. Історія залишила у мене багато запитань без відповідей, і вона була дуже упередженою. Я вважаю, що кожна історія має дві сторони, і кожен повинен мати можливість розповісти свою версію історії ", — прокоментувала Родрігес своє рішення.

Документальний фільм Netflix "Аферист із Tinder" став справжньою сенсацією. У ньому три жертви Саймона розповіли, як він обманом виманив великі суми грошей.

Дівчата вірили, що він багатий спадкоємець, який потрапив у біду, а тому, коли йому були потрібні гроші, то брали кредити в банках і віддавали йому свої заощадження. Саймон обіцяв повернути гроші, але виписував фальшиві чеки.

Наразі дівчата відкрили збір коштів, щоб виплатити всі борги.

Так, норвежка Сесіль Ф'єлльхой розповіла, що винна банкам понад 250 тисяч доларів. Після прем'єри фільму на Netflix вона зв'язалася із Саймоном, але він заявив, що "її брехня зробить його суперзіркою".

Саймон продовжує стверджувати, що нікого не обманював і ні в кого не просив грошей, а якщо він і отримував якісь кошти від своїх шанувальниць, то це було лише їхнє власне рішення.

Tinder та Instagram закрили акаунти Леваєва, але він уже завів акаунт у сервісі Cameo, де фанати можуть вимагати персоналізовані відео від тисяч знаменитостей. Леваєв бере 300 доларів за персоналізовані відеоповідомлення та 1400 доларів за відео з порадами.

"Цей хлопець буде брехати, поки не помре. Це буде болісно для нас як для жертв. Ми не можемо сказати, що зцілимося, коли він зізнається у тому, що він зробив, тому що він ніколи не зізнається у тому, що він зробив. У нього немає сім'ї, немає друзів, які справді дбають про нього. Йому потрібна допомога", — зазначила Сесіль.

Звинувачення у шахрайстві щодо цих дівчат Леваєву пред'явлені так і не були. Вважається, що жертв його чарівності та брехні було набагато більше, але не всі вони повідомили про те, що сталося. Нещодавно про стосунки із Саймоном розповіла і росіянка Поліна Царенкова, але вона не повідомила, яку суму він у неї виманив.

В Ізраїлі Саймона за підробку документів засудили до 15 місяців в'язниці, але він відсидів лише третину терміну. Його випустили на волю за програмою скорочення кількості ув'язнених у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, Фокус розповідав, хто такий Саймон Леваєв і як він обманював дівчат. Його справжнє ім'я Шимон Хают і він виріс у сім'ї рабина. Його сім'я з ним не спілкується.