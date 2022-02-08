Заганяв закоханих дівчат у мільйонні борги. Чому всі говорять про "Афериста з Tinder"

На початку лютого на Netflix вийшов документальний фільм The Tinder Swindler ("Аферист з Tinder "), який розповів історію молодого чоловіка Саймона Леваєва, який представлявся багатієм і обманював довірливих подруг.

2 лютого на стримінговому каналі Netflix вийшов документальний фільм про те, як небезпечно знайомитися в мережі та довіряти привабливим молодим чоловікам, які видають себе за мільярдерів.

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Історія звучить як сюжет гостросюжетного роману, але відбулася вона насправді. Молодий ізраїльтянин Шимон Хают видавав себе за сина ізраїльського мільярдера Льва Леваєва, власника компанії з видобутку алмазів LLD Diamonds, на ім'я Саймон Леваєв. Він знайомився з дівчатами в Tinder, добре ставився до них, а якщо ті перевіряли його по соцмережах, то до їхніх послуг були сторінки в Instagram, де Саймон позував в одязі дорогих брендів, у салонах приватних літаків та ексклюзивних авто.

Але незабаром "прекрасний принц" заявляв своїм подругам, що йому загрожує небезпека і потрібні гроші. Довірливі дівчата, які на той момент вже були закохані та вірили своєму бойфренду, брали кредити, щоб допомогти йому фінансово, але в результаті він зникав із грошима, залишивши їх із розбитим серцем та порожнім гаманцем.

[ + – ] Трейлер фільму The Tinder Swindler ("Аферист із Tinder")

Свої історії у документальному фільмі наважилися розповісти три жертви афериста: Айлін Шарлотт, Пернілла Шехольм, Сесілія Фелльхой. Остання заборгувала банкам чверть мільйона доларів та потрапила до лікарні з нервовим зривом.

"На апеляціях до емоцій і будувалася вся махінація Саймона. Він демонстрував багатство, задаровував шикарними подарунками, створював близький контакт, а потім імітував небезпеку — і ставив їх у ситуацію, де просто неможливо відмовити своїй близькій людині. Ми не сумніваємося, що була велика кількість й інших дівчат, які просто не наважилися говорити і досі справляються із моральними травмами", — розповів постановник проєкту Едгар Дубровський.

Фільм про "афериста з Tinder" та його жертв за кілька днів став хітом потокового сервісу, а Фокус з'ясував усе, що відомо про Саймона Леваєва, який обманював дівчат, видаючи себе за мільярдера та "алмазного принца".

Хто такий Саймон Леваєв

Історія Саймона Леваєва, справжнє ім'я якого Шимон Хают, розпочалася три роки тому. Юнак і справді родом із Ізраїлю, виріс у містечку Бней-Браку, неподалік Тель-Авіва. Але його батько Йоханан Хают – головний рабин ізраїльської авіакомпанії "Ель Аль", а не мільярдер і власник діамантової компанії.

[ + – ] Саймон Леваєв, герой фільму "Аферист з Tinder" Фото: Instagram simon_leviev__0fficial [ + – ] Саймон Леваєв, герой фільму "Аферист з Tinder" Фото: Instagram simon_leviev__0fficial

Примітно, але Леву Леваєву, у якого дев'ять дітей, довелося пізніше давати офіційний коментар і спростовувати спорідненість із заповзятливим молодим чоловіком, який назвався його сином.

У 2011 році в Ізраїлі Саймона оголосили в розшук через підробку чеків, він втік з країни і змінив ім'я, що підтвердила його сестра, яка живе в Ізраїлі, та його мати, яка заявила, що не спілкувалася із сином відтоді, як йому виповнилося 18 років. Виявилося, що Саймон, який тоді ще називався Шимоном Хаютом, вкрав чекову книжку у сім'ї, де доглядав дитину.

Він осів у Фінляндії, де й вигадав схему обману дівчат. 2015 року він відсидів два роки у фінській в'язниці за шахрайство, а після звільнення ненадовго повернувся до Ізраїлю, щоб знову поїхати до Європи.

Як Саймон Леваєв обманював дівчат

Він знайомився зі своїми жертвами в Tinder, пояснював, що змушений часто відлітати в закордонні відрядження у справах фірми і створював ілюзорну картину багатого дому: орендував яхти, подорожував приватними літаками, влаштовував шикарні вечірки і одягався тільки в дорогих бутиках.

Саймон Леваєв вигадав безпрограшний план: він одночасно зустрічався з кількома дівчатами і всі вони оплачували його значні витрати та дорогі подарунки суперницям, про яких вони й не підозрювали.

Якоїсь миті він повідомляв, що його життю загрожує небезпека, на доказ демонстрував відео побитих співробітників і говорив, що не може користуватися власними рахунками з метою безпеки.

Довірливі дівчата оформляли карти на своє ім'я, брали позики в банках, а одна з них навіть привезла йому 25 тисяч доларів готівкою. Коли гроші закінчувалися, Саймон фіктивно оформляв їх у свою алмазну компанію зі щомісячним окладом у 90 тисяч доларів і, звісно, обіцяв повернути всі гроші.

Повернення грошей він імітував: видавав підроблені чеки, які неможливо було перевести в готівку, нібито переводив гроші, які раптово десь "зависали" у процесі через проблеми в банку і навіть залишав як заставу власні речі.

Так, одна дівчина отримала золотий годинник Audemars Piguet, який виявився китайською підробкою.

Хоч у фільмі Netflix свої історії розповідають лише три дівчини – але журналісти вважають, що їх було набагато більше і вони витратили на свого брехливого коханого понад 10 мільйонів доларів.

Історії трьох жертв Саймона Леваєва

UX-дизайнерка Сесілія Фелльхой познайомилася із Саймоном Леваєвим у січні 2018 року. Їй було 29 років, і вона переїхала з Норвегії до Лондона. Після знайомства в Tinder вони домовилися випити кави у готелі Four Seasons. За словами Сесіль, Саймон був "чарівний", розповідав про свою роботу в алмазному бізнесі. А потім заявив, що в нього призначено зустріч у болгарській Софії та запропонував полетіти з ним на приватному літаку.

[ + – ] Сесілія Фелльхой – одна з жертв Саймона Леваєва Фото: Соцсети

Сесіль погодилася. Усі підозри зникли, коли вона побачила, що летять вони не самі: їх супроводжував бізнес-партнер її нового знайомого, його охоронець Петер і навіть дівчина з дитиною, яку Саймон представив, як свою, і розповів зворушливу історію про те, що вони розлучилися з його матір'ю, але він любить малюка та допомагає йому.

Сесіль та Саймон провели ніч у Софії, повернулися до Лондона та продовжили спілкуватися. Саймон був дуже романтичний і навіть говорив, що хоче одружитися із Сесіль. На її 30-річчя він відправив їй букет зі ста троянд і запропонував жити разом.

А за два місяці повідомив про небезпеку і попросив грошей. На підтвердження – відправив фото закривавленого Петера.

Коли борг Сесіль виріс до 250 тисяч доларів, а банк відмовився прийняти виписаний Саймоном чек, вона зрозуміла, що її обдурили.

Сесіль заявила в поліцію, звернулася до American Express, де оформляла одну з кредитних карток для Саймона, де їй і сказали, що вона стала жертвою шахрая і повідомили справжнє ім'я її коханого.

Саме Сесіль ініціювала розслідування з журналістами з норвезького видання Verdens Gang, надавши їм усі документи.

Ім'я шведки Пернілли Шехольм випливло під час розслідування. Виявилося, що Саймон купував їй квиток на літак, використовуючи кредитну картку, оформлену на Сесіль.

[ + – ] Пернілла Шехольм – одна з жертв Саймона Леваєва Фото: Скриншот

Вони познайомилися в Tinder у березні 2018 року. Пернілла щойно розлучилася з бойфрендом, з яким прожила вісім років і була вразлива, а Саймон гарно залицявся. Вони навіть разом літали на відпочинок до Греції, на острів Міконос, і Саймон як джентльмен оплачував усі рахунки.

У Пернілли він почав просити гроші через вісім місяців. Вона віддала йому близько 50 тисяч доларів, перш ніж із нею встигли зв'язатися журналісти VG. Дівчина зрозуміла, що стала жертвою афериста, але коли вона повідомила вже колишньому коханому, що вона в курсі його справ, він заявив, що вона не має доказів і став їй погрожувати.

Мешканка Нідерландів Айлін Шарлотт зустрічалася із Саймоном Леваєвим, віддала йому 100 тисяч доларів і збиралася за нього заміж, коли їй на очі потрапила стаття VG "Аферист з Tinder", яка вийшла у лютому 2019 року. Айлін зрозуміла, що її наречений, якого вона знає понад рік – аферист, причому він навіть не змінював текст своїх повідомлень та фото закривавлених співробітників, нібито побитих таємничими лиходіями.

[ + – ] Айлін Шарлотт – одна з жертв Саймона Леваєва Фото: Скриншот

Саймон намагався переконати Айлін, що статтю замовили його конкуренти, але на той момент він знову почав просити гроші, так що дівчина вдала, що повірила і запропонувала продати його брендовий одяг на Ebay. Гроші вона забирала собі, тож частково повернула собі кошти, віддані "нареченому".

Саме Айлін допомогла затримати Саймона. Вона знала, що після виходу статті VG він почав використовувати ім'я Давид Шарон, і повідомила про це поліцію. Саме завдяки Айлін Саймона затримали в Греції.

Чим закінчилася справа

Деякі жертви намагалися залучити Саймона до відповідальності. Його розшукували влада Ізраїлю, Швеції, Англії, Німеччини, Данії та Норвегії.

У 2019 році невловимий Саймон був спійманий завдяки розслідуванню норвезьких журналістів видання Verdens Gang та допомоги однієї з його жертв – Айлін Шарлотт. Його заарештували у Греції, прямо в аеропорту, де він демонстрував підроблений паспорт. Саймона витурили до Ізраїлю та присудили виплатити компенсацію в розмірі понад 43 тисячі доларів.

Але юнак заперечував усі звинувачення.

"У мене є право вибрати будь-яке ім'я, яке я хочу, я ніколи не представлявся чиїмось сином — дівчата вигадали все це. Адже їхні серця були розбиті, але я не брав з них грошей. Ми просто чудово проводили час, і вони подорожували за мій рахунок", — розповідав Саймон в інтерв'ю одному з телеканалів.

У грудні 2019 року йому ухвалили вирок за кількома звинуваченнями: крадіжка, шахрайство та підробка документів в Ізраїлі. Саймона засудили до 15 місяців за ґратами, з яких він відсидів третину і вийшов достроково за хорошу поведінку.

Що наразі відбувається із Саймоном Леваєвим, або Шимоном Хаютом

Він проживає в Ізраїлі, в його Instagram повно знімків в одязі дорогих брендів, він літає приватними літаками і тепер видає себе за бізнес-консультанта, який демонструє свою успішність, катаючись на Rolls Royce Тель-Авівом.

[ + – ] Саймон Леваєв, герой фільму "Аферист з Tinder" [ + – ] Саймон Леваєв, герой фільму "Аферист з Tinder" Фото: Instagram simon_leviev__0fficial

З творцями фільму стосовно себе він не зв'язувався, повідомляє режисерка Фелісіті Морріс, а оператор-постановник проєкту Едгар Дубровський розповів, що сподівається на колективний позов до Саймона, або як краще його називати – Шимона Хаюта.

"Жодної реакції від Саймона, крім тієї, що представлена у фільмі, не було. Я б хотів, щоб він побачив, скільки болю завдав своїми вчинками. Що є й інші способи заробляти гроші, не знущаючись з людей. Адже багато дівчат досі справляються з фінансовими та психологічними проблемами. Але тепер багато хто знає, як він виглядає – це допоможе запобігти подібним випадкам. Щодо закону — сподіваюся, що юристи зацікавляться цією історією та спробують створити новий колективний позов”, — каже Едгар.