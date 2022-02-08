Вгонял влюбленных девушек в миллионные долги. Почему все говорят об "Аферисте из Tinder"

В начале февраля на Netflix вышел документальный фильм The Tinder Swindler ("Аферист из Тиндера"), который рассказал историю молодого человека Саймона Леваев, который представлялся богачом и обманывал доверчивых подруг

2 февраля на стриминговом канале Netflix вышел документальный фильм о том, как опасно знакомиться в Сети и доверять привлекательным молодым людям, которые выдают себя за миллиардеров.

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История звучит, как сюжет остросюжетного романа, но произошла она на самом деле. Молодой израильтянин Шимон Хают выдавал себя за сына израильского миллиардера Льва Леваева, владельца компании по добыче алмазов LLD Diamonds, по имени Саймон Леваев. Он знакомился с девушками в Tinder, красиво ухаживал, а если те проверяли его по соцсетям, то к их услугам были странички в Instagram, где Саймон позировал в одежде дорогих брендов, в салонах частных самолетов и эксклюзивных авто.

Но весьма скоро "прекрасный принц" заявлял своим подругам, что ему угрожает опасность и требуются деньги. Доверчивые девушки, которые на тот момент уже были влюблены и верили своему бойфренду, брали кредиты, чтобы помочь ему финансово, но в итоге он исчезал с деньгами, оставив их с разбитым сердцем и пустым кошельком.

[ + – ] Трейлер фильма The Tinder Swindler ("Аферист из Тиндера")

Свои истории в документальном фильме решились рассказать три жертвы афериста: Айлин Шарлотт, Пернилла Шехольм, Сесилия Фелльхой. Последняя задолжала банкам четверть миллиона долларов и попала в больницу с нервным срывом.

"На апелляциях к эмоциям и строилась вся махинация Саймона. Он демонстрировал богатство, задаривал шикарными подарками, создавал близкий контакт, а потом имитировал опасность — и ставил их в ситуацию, где просто невозможно отказать своему близкому человеку. Мы не сомневаемся, что было огромное количество и других девушек, которые просто не решились говорить и до сих пор справляются с моральными травмами", — рассказал постановщик проекта Эдгар Дубровский.

Фильм об "аферисте из Tinder " и его жертвах за пару дней стал хитом потокового сервиса, а Фокус выяснил все, что известно о Саймоне Леваеве, который обманывал девушек, выдавая себя за миллиардера и "алмазного принца".

Кто такой Саймон Леваев

История Саймона Леваева, настоящее имя которого Шимон Хают, началась три года назад. Юноша и правда родом из Израиля, вырос в городке Бней-Браке, неподалеку от Тель-Авива. Но его отец Йоханан Хают – главный раввин израильской авиакомпании "Эль Аль", а вовсе не миллиардер и владелец бриллиантовой компании.

[ + – ] Саймон Леваев, герой фильма "Аферист из Тиндера" Фото: Instagram simon_leviev__0fficial [ + – ] Саймон Леваев, герой фильма "Аферист из Тиндера" Фото: Instagram simon_leviev__0fficial

Примечательно, но Льву Леваеву, у которого девять детей, пришлось позже давать официальный комментарий и опровергать родство с предприимчивым молодым человеком, который назвался его сыном.

В 2011 году в Израиле Саймона объявили в розыск из-за подделки чеков, он сбежал из страны и сменил имя, что подтвердила его сестра, которая живет в Израиле и его мать, которая заявила, что не общалась с сыном с тех пор, как ему исполнилось 18 лет. Оказалось, что Саймон, который тогда еще назывался Шимоном Хаютом, украл чековую книжку у семьи, где присматривал за ребенком.

Он осел в Финляндии, где и придумал схему обмана девушек. В 2015 году он отсидел два года в финской тюрьме за мошенничество, а после освобождения ненадолго вернулся в Израиль, чтобы снова укатить в Европу.

Как Саймон Леваев обманывал девушек

Он знакомился со своими жертвами в Tinder, объяснял, что вынужден часто улетать в заграничные командировки по делам фирмы и создавал иллюзорную картину богатого баловня судьбы: арендовал яхты, путешествовал частными самолетами, устраивал шикарные вечеринки и одевался только в дорогих бутиках.

Саймон Леваев придумал беспроигрышный план: он одновременно встречался с несколькими девушками и все они оплачивали его растущие расходы и дорогие подарки соперницам, о которых они и не подозревали.

В какой-то момент он сообщал, что его жизни угрожает опасность, в доказательство демонстрировал видео избитых сотрудников и говорил, что не может пользоваться собственными счетами в целях безопасности.

Доверчивые девушки оформляли карты на свое имя, брали займы в банках, а одна из них даже привезла ему 25 тысяч долларов наличными. Когда деньги заканчивались, Саймон фиктивно оформлял их в свою алмазную компанию с ежемесячным окладом в 90 тысяч долларов и, конечно, обещал вернуть все деньги.

Возврат денег он имитировал: выдавал поддельные чеки, которые невозможно было обналичить, якобы переводил деньги, которые внезапно где-то "зависали" в процессе из-за проблем в банке и даже оставлял в качестве залога собственные вещи.

Так, одна девушка получила золотые часы Audemars Piguet, которые оказались китайской подделкой.

Хоть в фильме Netflix свои истории рассказывают только три девушки – но журналисты считают, что их было гораздо больше и они потратили на своего лживого возлюбленного более 10 миллионов долларов.

Истории трех жертв Саймона Леваева

UX-дизайнер Сесилия Фелльхой познакомилась с Саймоном Леваевым в январе 2018 года. Ей было 29 лет, и она переехала из Норвегии в Лондон. После знакомства в Tinder они договорились выпить кофе в лобби отеля Four Seasons. По словам Сесиль, Саймон был "очарователен", рассказывал о своей работе в алмазном бизнесе. А потом заявил, что у него назначена встреча в болгарской Софии и предложил полететь с ним на частном самолете.

[ + – ] Сесилия Фелльхой - одна из жертв Саймона Леваева Фото: Соцсети

Сесиль согласилась. Все подозрения исчезли, когда она увидела, что летят они не сами: их сопровождал бизнес-партнер ее нового знакомого, его телохранитель Петер и даже девушка с ребенком, которого Саймон представил, как своего и рассказал трогательную историю о том, что они расстались с его матерью, но он любит малыша и помогает ему.

Сесиль и Саймон провели ночь в Софии, вернулись в Лондон и продолжили общаться. Саймон был бесконечно романтичен и даже говорил, что хочет жениться на Сесиль. На ее 30-летие он отправил ей букет из ста роз и предложил жить вместе.

А спустя два месяца сообщил об опасности и попросил денег. В доказательство – отправил фото окровавленного Петера.

Когда долг Сесиль вырос до 250 тысяч долларов, а банк отказался принять выписанный Саймоном чек, она поняла, что ее обманули.

Сесиль заявила в полицию, обратилась в American Express, где оформляла одну из кредитных карт для Саймона, где ей и сказали, что она стала жертвой мошенника и сообщили настоящее имя ее любимого.

Именно Сесиль инициировала расследование с журналистами из норвежского издания Verdens Gang, предоставив им все документы.

Имя шведки Перниллы Шехольм всплыло во время расследования. Оказалось, что Саймон покупал ей билет на самолет, используя кредитную карту, оформленную на Сесиль.

[ + – ] Пернилла Шехольм - одна из жертв Саймона Леваева Фото: Скриншот

Они познакомились в Tinder в марте 2018 года. Пернилла только что рассталась с бойфрендом, с которым прожила восемь лет и была уязвима, а Саймон красиво ухаживал. Они даже вместе летали на отдых в Грецию, на остров Миконос, и Саймон, как джентльмен, оплачивал все счета.

У Перниллы он начал просить денег спустя восемь месяцев. Она отдала ему около 50 тысяч долларов, прежде чем с ней успели связаться журналисты VG. Девушка поняла, что стала жертвой афериста, но когда она сообщила уже бывшему возлюбленному, что она в курсе его делишек, он заявил, что у нее нет доказательств и стал ей угрожать.

Жительница Нидерландов Айлин Шарлотт встречалась с Саймоном Леваевым, отдала ему 100 тысяч долларов и собиралась за него замуж, когда ей на глаза попалась статья VG "Аферист из Tinder", которая вышла в феврале 2019 года. Айлин поняла, что ее жених, которого она знает больше года – аферист, причем он даже не менял текст своих сообщений и фото окровавленных сотрудников, якобы избитых таинственными злодеями.

[ + – ] Айлин Шарлотт - одна из жертв Саймона Леваева Фото: Скриншот

Саймон пытался убедить Айлин, что статью заказали его конкуренты, но на тот момент он снова принялся просить деньги, так что девушка сделала вид, что поверила и предложила продать его брендовую одежду на Ebay. Деньги она забирала себе, так что частично вернула себе средства, отданные "жениху".

Именно Айлин помогла задержать Саймона. Она знала, что после выхода статьи VG он стал использовать имя Давид Шарон, и сообщила об этом полиции. Именно благодаря Айлин Саймона задержали в Греции.

Чем закончилось дело

Некоторые жертвы пытались привлечь Саймона к ответственности. Его разыскивали власти Израиля, Швеции, Англии, Германии, Дании и Норвегии.

В 2019 году неуловимый Саймон был пойман, благодаря расследованию норвежских журналистов издания Verdens Gang и помощи одной из его жертв – Айлин Шарлотт. Его арестовали в Греции, прямо в аэропорту, где он демонстрировал поддельный паспорт. Саймона вытурили в Израиль и присудили выплатить компенсацию в размере более 43 тысяч долларов.

Но молодой человек отрицал все обвинения.

"У меня есть право выбрать любое имя, которое я хочу, я никогда не представлялся чьим-либо сыном – девушки выдумали все это. Ведь их сердца были разбиты, но я не брал с них денег. Мы просто отлично проводили время, и они путешествовали за мой счет", — рассказывал Саймон в интервью одному из телеканалов.

В декабре 2019 года ему вынесли приговор по нескольким обвинениям: кража, мошенничество и подделка документов в Израиле. Саймона присудили к 15 месяцам за решеткой из которых он отсидел треть и вышел досрочно за хорошее поведение.

Что сейчас происходит с Саймоном Леваевым, или Шимоном Хаютом

Он проживает в Израиле, в его Instagram полно снимков в одежде дорогих брендов, он летает частными самолетами и теперь выдает себя за бизнес-консультанта, который демонстрирует свою успешность, катаясь на Rolls Royce по Тель-Авиву.

[ + – ] Саймон Леваев, герой фильма "Аферист из Тиндера" [ + – ] Саймон Леваев, герой фильма "Аферист из Тиндера" Фото: Instagram simon_leviev__0fficial

С создателями фильма о себе он не связывался, сообщает режиссер Фелисити Моррис, а оператор-постановщик проекта Эдгар Дубровский рассказал, что надеется на коллективный иск к Саймону, или как лучше его называть – Шимону Хаюту.

"Никакой реакции от Саймона, кроме той, что представлена в фильме, не последовало. Я бы хотел, чтобы он увидел, сколько боли причинил своими поступками. Что есть и другие способы зарабатывать деньги, не издеваясь над людьми. Ведь многие девушки до сих пор справляются с финансовыми и психологическими проблемами. Но теперь многие знают, как он выглядит – это поможет предотвратить подобные случаи. Что касается закона — надеюсь, что юристы заинтересуются этой историей и попробуют создать новый коллективный иск", — говорит Эдгар.