Жертви "афериста з Tinder" почали збирати гроші на погашення боргів

Сесілія Ф'єльхой, Пернілла Сьохольм і Айлін Шарлотт, які постраждали від дій шахрая Саймона Леваєва, вже зібрали понад 80 тисяч фунтів

Після того, як Netflix показав документальний фільм про "афериста Tinder" Саймона Леваєва та трьох його жертв, дівчата почали збирати гроші на фандрайзинговій платформі Gofundme для погашення кредитів, які вони набрали, щоб урятувати свого брехливого коханого, якому нібито погрожували таємничі лиходії.

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Жертви ізраїльтянина Саймона Леваєва, справжнє ім'я якого Шимон Хают, розповіли свою історію в документальному фільмі.

Леваєв видавав себе за сина мільярдера, гарно залицявся, а через якийсь час повідомляв, що йому загрожує небезпека та просив допомогти грошима, обіцяючи все повернути. Дівчата віддавали заощадження, брали кредити в банках.

Норвежка Сесілія Ф'єлльхой винна банкам 250 тисяч доларів, Пернілла Шехольм – близько 70 тисяч, а Айлін Шарлотт віддала Саймону понад сто тисяч доларів, але частину грошей їй вдалося повернути, продавши його брендові речі.

Загалом вони заборгували банкам та іншим кредитним організаціям близько 600 тисяч фунтів. Наразі їм вдалося зібрати близько 80 тисяч фунтів, які пожертвували понад чотири тисячі людей із усього світу.

Зібрана сума вже перевищує суму, яку, згідно з рішенням ізраїльського суду 2020 року, Леваєв мав виплатити дівчатам 150 000 шекелів (близько 34 тисяч доларів).

[ + – ] Саймон Леваєв — він же Шимон Хают Фото: Instagram simon_leviev__0fficial

"Багато людей зверталися до нас, питаючи, чи є в нас рахунок, на який можна переказати гроші, щоб допомогти. Проте нам не спадало на думку почати збір до цього. Ми розуміємо, що є тисячі інших гідних кампаній для пожертвувань, і будемо завжди вдячні, якщо ви вирішите пожертвувати кошти нам. Все, чого ми хочемо — повернути наше життя", — написали дівчата на своїй сторінці.

Нагадаємо, Фокус писав про Саймона Леваєва та його жертв. Хоча у фільмі погодилися знятися лише три дівчини, його творці вважають, що жертв було набагато більше. Саймона впіймали, коли він намагався проникнути до Греції за фальшивим паспортом. Проте в ізраїльській в'язниці він відсидів третину терміну – лише близько п'яти місяців — і вийшов достроково. Наразі він знову завів Instagram і назвався бізнес-консультантом.

Але є й хороші новини – незабаром Instagram і Tinder заблокували всі облікові записи Саймона-Шимона.