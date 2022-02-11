Жертвы "афериста из Tinder" начали собирать деньги на погашение долгов

Сесилия Фьельхой, Пернилла Сьохольм и Айлин Шарлотт, пострадавшие от действий мошенника Саймона Леваева уже собрали более 80 тысяч фунтов

После того, как Netflix показал документальный фильм о "аферисте Tinder" Саймоне Леваеве и трех его жертвах, девушки начали собирать деньги на фандрайзинговой платформе Gofundme для погашения кредитов, которые они набрали, чтобы спасти своего лживого возлюбленного, которому якобы угрожали таинственные злодеи.

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Жертвы израильтянина Саймона Леваева, настоящее имя которого Шимон Хают, рассказали свою историю в документальном фильме.

Леваев выдавал себя за сына миллиардера, красиво ухаживал, а через какое-то время сообщал, что ему угрожает опасность и просил помочь деньгами, обещая все вернуть. Девушки отдавали сбережния, брали кредиты в банках.

Норвежка Сесилия Фелльхой должна банкам 250 тысяч долларов, Пернилла Шехольм – около 70 тысяч, а Айлин Шарлотт отдала Саймону более ста тысяч долларов, но часть денег ей удалось вернуть, продав его брендовые вещи.

Всего они должны банкам и другим кредитным организациям около 600 тысяч фунтов. На данный момент им удалось собрать около 80 тысяч фунтов, которые пожертвовали более четырех тысяч человек со всего мира.

Собранная сумма уже превышает сумму, которую, согласно решению израильского суда в 2020 году, Леваев должен был выплатить девушкам, — 150 000 шекелей (около 34 тысяч долларов).

[ + – ] Саймон Леваев - он же Шимон Хают Фото: Instagram simon_leviev__0fficial

"Многие люди обращались к нам, спрашивая, есть ли у нас счет, на который можно перевести деньги, чтобы помочь. Однако нам не приходило в голову начать сбор до этого. Мы понимаем, что есть тысячи других достойных кампаний для пожертвований, и будем всегда благодарны, если вы решите пожертвовать средства нам. Все, чего мы хотим, — вернуть нашу жизнь", — написали девушки на своей странице.

Напомним, Фокус писал о Саймоне Леваеве и его жертвах. Хоть в фильме согласились сняться всего три девушки, его создатели считают, что жертв было намного больше. Саймона поймали, когда он пытался проникнуть в Грецию по фальшивому паспорту. Однако в израильской тюрьме он отсидел треть срока – всего около пяти месяцев и вышел досрочно. Сейчас он снова завел Instagram и назвался бизнес-консультантом.

Но есть и хорошие новости – вскоре Instagram и Tinder заблокировали все аккаунты Саймона-Шимона.