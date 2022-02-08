Страница "афериста из Tinder" заблокирована после выхода фильма на Netflix

До выхода картины аферист продолжал знакомиться с потенциальными жертвами в популярном приложении.

Стало известно, что после выхода на стриминговой платформе Netflix документальной ленты "Аферист из Tinder" о мошеннике Шимоне Хаюте известное приложение для знакомств заблокировало его аккаунт. Об этом пишет Variety.

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По сюжету мужчина знакомился с женщинами в популярном приложении для дейтинга и представлялся богатым наследником Саймоном Левиевым, впоследствии выманивал значительные суммы у своих жертв, которые на тот момент полностью доверяли мошеннику. Он имитировал ситуацию, в которой якобы ему срочно требовались деньги, и влюбленные женщины брали кредиты для спасения своего героя.

Документальный фильм вышел на стриминговом сервисе 2 февраля 2022 года.

[ + – ] Трейлер к фильму "Аферист из Tinder".

"Мы провели внутреннее расследование и можем подтвердить, что Саймон Левиев больше не активен на Tinder ни под одним из своих известных псевдонимов", — заявили представители Tinder.

Впоследствии и соцсеть Instagram заблокировала страницу Шимона после того, как мужчина заявил, что расскажет свою версию этой скандальной истории.

В картине режиссера Фелисити Моррис фигурируют три жертвы Хаюта, а также репортер норвежской газеты VG, которая провела свое расследование, что помогло наказать афериста.

В декабре 2019 года мошеннику вынесли приговор по нескольким обвинениям: кража, мошенничество и подделка документов в Израиле. Мужчину приговорили к 15 месяцам за решеткой, из которых он отсидел треть и вышел досрочно за хорошее поведение.

Ранее Фокус писал о том, почему все смотрят и обсуждают документальный фильм "Аферист из Tinder".