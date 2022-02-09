Акаунт шахрая з Tinder заблоковано після виходу документального фільму на Netflix

До виходу картини шахрай продовжував знайомитися з потенційними жертвами.

Стало відомо, що після виходу на стримінговій платформі Netflix документальної стрічки "Аферист з Tinder" про шахрая Шимона Хаюта відомий додаток для знайомств заблокував його акаунт. Про це пише Variety.

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За сюжетом, чоловік знайомився з жінками в популярному додатку для дейтингу та представлявся багатим спадкоємцем Саймоном Левієвим, згодом виманював значні суми у своїх жертв, які на той момент цілком довіряли шахраю. Він імітував ситуацію, у якій нібито йому терміново потрібні були гроші, і закохані жінки брали кредити для порятунку свого героя.

Документальний фільм вийшов на стримінговому сервісі 2 лютого 2022 року.

[ + – ] Трейлер фільму "Аферист з Tinder".

"Ми провели внутрішнє розслідування і можемо підтвердити, що Саймон Левієв більше не активний на Tinder ні під одним зі своїх відомих псевдонімів", — заявили представники Tinder.

Згодом і соцмережа Instagram заблокувала сторінку Шимона після того, як чоловік заявив, що розповість свою версію цієї скандальної історії.

У картині режисерки Фелісіті Морріс фігурують три жертви Хаюта а також репортер норвезької газети VG, яка провела своє розслідування, що допомогло покарати афериста.

У грудні 2019 року шахраю ухвалили вирок за кількома звинуваченнями: крадіжка, шахрайство та підробка документів в Ізраїлі. Чоловіка засудили до 15 місяців за ґратами, з яких він відсидів третину і вийшов достроково за хорошу поведінку.

Раніше Фокус писав про те, чому всі дивляться та обговорюють документальний фільм "Аферист з Tinder".