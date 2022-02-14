Чергова жертва "афериста з Tinder" дала інтерв'ю

25-річна Поліна Царенкова розповіла, що понад рік зустрічалася з аферистом Саймоном Леваєвим (справжнє ім'я Шимон Хают). Вони багато подорожували, причому поїздки, за словами Царенкової, оплачував її коханий. Дівчина не здогадувалася про афери бойфренда і продовжувала вірити коханому, навіть коли інформація про його махінації з'явилася в мережі.

На початку лютого на Netflix прогримів документальний фільм The Tinder Swindler ("Аферист з Tinder") про молодого афериста Саймона Леваєва (справжнє ім'я Шимон Хают), який знайомився з дівчатами з Tinder, представляючись сином ізраїльського мільярдера Лева Леваєва, власника компанії Diamonds, заводив з ними казковий роман із морем дорогих подарунків, подорожей та клятв у вічному коханні, після чого переконував їх, що йому загрожує серйозна небезпека, просив допомогти грошима та зникав.

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Нещодавно одна з жертв Саймона Леваєва, 25-річна росіянка Поліна Царенкова, розповіла порталу Super.ru, як вона познайомилася з аферистом і які в них були стосунки. За словами дівчини, з хлопцем її мрії вона зустрілася в Мюнхені, куди приїхала на навчання. Роман був бурхливим, тривав близько року. А кожне побачення із Шимоном було справжньою казкою. Закохані багато подорожували, літали на приватних джетах, Саймон дарував Поліні дорогі подарунки й завжди платив сам.

[ + – ] Інстаграм Поліни Царенкової, дівчину в документальному фільмі Netflix про афериста Саймона Леваєва дізналися знайомі з Росії

Паралельно з казкою відбувалися події, описані у фільмі Netflix, — Саймон одночасно зустрічався з кількома дівчатами, які оплачували його значні витрати та дорогі подарунки своїм суперницям, про які не підозрювали, але Поліна стверджує, що не здогадувалася про це і продовжувала вірити коханому навіть коли інформація про його махінації з'явилася в мережі. Адже він переконав дівчину, що те, що відбувається, — підступи ворогів, які прагнуть зіпсувати йому репутацію.

Витягнути Поліну з любовної пастки зуміли батьки, до яких вона приїхала погостювати разом із Шимоном.

"Спочатку правда застала мене зненацька. Я зрозуміла, яку помилку зробила, повіривши йому. Не можна зачаровуватися молодими людьми, хоч би що вони намагалися з себе зображати. Тільки пізніше, коли я вже стала тверезо оцінювати те, що трапилося, все стало на свої місця", — зізналася Царенкова.

Дівчина не стала відповідати на запитання журналістів, чи допомагала вона Шимону грошима. Також у себе в соцмережах модель повідомила, що більше не розповідатиме ЗМІ подробиці про роман з аферистом.

Як писав раніше Фокус, дівчата, з якими зустрічався Саймон Леваєв, усіма силами намагалися допомогти бойфренду, "що потрапив у біду". Вони брали позички в банках, привозили йому долари готівкою. Журналісти вважають, що в сумі коханки Саймона витратили на свого брехливого коханого понад 10 мільйонів доларів.