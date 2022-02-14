Очередная жертва "афериста из Tinder" дала интервью

25-летняя Полина Царенкова рассказала, что больше года встречалась с аферистом Саймоном Леваевым (настоящее имя Шимон Хают). Они много путешествовали, причем поездки, по словам Царенковой, оплачивал ее возлюбленный. Девушка не догадывалась об аферах бойфренда и продолжала верить возлюбленному, даже когда информация о его махинациях появилась в сети.

В начале февраля на Netflix прогремел документальный фильм The Tinder Swindler ("Аферист из Tinder") о молодом аферисте Саймоне Леваеве (настоящее имя Шимон Хают), который знакомился с девушками из Tinder, представляясь сыном израильского миллиардера Льва Леваева, владельца компании по добыче алмазов LLD Diamonds, заводил с ними сказочный роман с морем дорогих подарков, путешествий и клятв в вечной любви, после чего убеждал их, что ему угрожает серьезная опасность, просил помочь деньгами и исчезал.

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Недавно одна из жертв Саймона Леваева, 25-летняя россиянка Полина Царенкова, рассказала порталу Super.ru, как она познакомилась с аферистом и какие у них были отношения. По словам девушки, с парнем ее мечты она встретилась в Мюнхене, куда приехала на учебу. Роман был бурным, продолжался около года. А каждое свидание с Шимоном было настоящей сказкой. Влюбленные много путешествовали, летали на частных джетах, Саймон дарил Полине дорогие подарки и всегда платил сам.

[ + – ] Инстаграм Полины Царенковой, девушку в документальном фильме Netflix про афериста Саймона Ливаева узнали знакомые из России

Параллельно со сказкой происходили события, описанные в фильме Netflix — Саймон одновременно встречался с несколькими девушками, которые оплачивали его значительные расходы и дорогие подарки своим соперницам, о которых не подозревали, но Полина утверждает, что не догадывалась об этом и продолжала верить возлюбленному, даже когда информация о его махинациях появилась в сети. Ведь он убедил девушку, что происходящее — происки врагов, которые стремяться испортить ему репутацию.

Вытащить Полину из любовной ловушки сумели родители, в дом к которым она приехала погостить вместе с Шимоном.

"Сначала правда застала меня врасплох. Я поняла, какую допустила ошибку, поверив ему. Нельзя очаровываться молодыми людьми, что бы они ни пытались из себя изображать. Только позже, когда я уже стала трезво оценивать случившееся, все встало на свои места", — призналась Царенкова.

Девушка не стала отвечать на вопрос журналистов, помогала ли она Шимону деньгами. Также у себя в соцсетях модель сообщила, что больше не будет рассказывать СМИ подробности о романе с аферистом.

Как писал ранее Фокус, девушки, с которыми встречался Саймон Леваев, всеми силами пытались помочь бойфренду, "попавшему в беду". Они брали ссуды в банках, привозили ему доллары наличными. Журналисты считают , что в сумме любовницы Саймона потратили на своего лживого возлюбленного более 10 миллионов долларов.