"Аферист из Tinder" подписал контракт с голливудским агентом

Шимон Хают, известный, как Саймон Леваев, собирается вести шоу об отношениях

"Аферист из Tinder" Саймон Леваев, "прославившийся" после документального фильма Netflix, где рассказали о том, как он обманом выманивал у девушек сотни тысяч долларов. Собирается по полной использовать свою славу и уже подписал контракт с голливудским агентом Джиной Родригес из Gitoni Inc. Об этом пишет ETonline.

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Саймон собирается вести подкаст, шоу об отношениях и написать книгу.

"Меня заинтриговала история Netflix. Я увидела там величайшего в мире продавца. История оставила у меня много вопросов без ответов, и она была очень предвзятой. Я считаю, что у каждой истории есть две стороны, и у каждого должна быть возможность рассказать свою версию истории", — прокомментировала Родригес свое решение.

Документальный фильм Netflix "Аферист из Tinder" стал настоящей сенсацией Netflix. В нем три жертвы Саймона рассказали, как он обманом выманил у них крупные суммы денег.

[ + – ] Трейлер фильма The Tinder Swindler ("Аферист из Тиндера")

Девушки верили, что он богатый наследник, попавший в беду, а потому, когда ему требовались деньги, то брали кредиты в банках и отдавали ему свои сбережения. Саймон, в свою очередь, обещал вернуть деньги, но выписывал фальшивые чеки.

Сейчас девушки открыли сбор средств, чтобы выплатить все долги.

Так, норвежка Сесиль Фьелльхой рассказала, что должна банкам более 250 тысяч долларов. После премьеры фильма на Netflix она связалась с Саймоном, но он заявил, что "ее ложь сделает его суперзвездой".

Саймон продолжает утверждать, что никого не обманывал и ни у кого не просил денег, а если он и получал какие-то средства от своих поклонниц, то это было лишь их собственное решение.

Tinder и Instagram закрыли аккаунты Леваева, но он уже завел аккаунт в сервисе Cameo, где фанаты могут запрашивать персонализированные видео от тысяч знаменитостей. Леваев берет 300 долларов за персонализированные видеосообщения и 1400 долларов за видео с советами.

[ + – ] Профиль "Афериста из Тиндера" в сервисе Cameo Фото: Скриншот

"Этот парень будет лгать, пока не умрет. Это будет болезненно для нас как для жертв. Мы не можем сказать, что исцелимся, когда он признается в том, что он сделал, потому что он никогда не признается в том, что он сделал. У него нет семьи, нет друзей, которые действительно заботятся о нем. Ему нужна помощь", — отметила Сесиль.

Обвинения в мошенничестве в отношении этих девушек Леваеву предъявлены так и не были. Считается, что жертв его обаяния и лжи было гораздо больше, но не все они сообщили о произошедшем. Недавно об отношениях с Саймоном рассказала и россиянка Полина Царенкова, но она не сообщила, какую сумму он у нее выманил.

В Израиле Саймона судили за подделку документов и приговорили к 15 месяцам тюрьмы, но он отсидел только треть срока. Его выпустили на свободу по программе сокращения количества заключенных в тюрьмах в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, Фокус рассказывал, кто такой Саймон Леваев и как он обманывал девушек. Его настоящее имя Шимон Хают и он вырос в семье раввина. Его семья с ним не общается.