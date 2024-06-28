"Став черепахою": хлопець розсміявся, коли побачив своє відео з відпустки

Один з глядачів написав, що автор ролика схожий на морську черепаху або "позашлюбного сина містера Біна", якби він у нього був.

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Мандрівник та блогер Себ Лаз розсміявся, коли побачив своє курйозне відео з відпустки. Про пережитий досвід хлопець розповів в одному з відео на своїй сторінці у TikTok, яке швидко стало вірусним.

"Я купив нову камеру для поїздки в Європу, і ось що я отримав", — написав Себ в описі до короткого ролика з ефектом "риб’ячого ока", увімкненим на фронтальній камері.

У кадрі турист ходить по піщаному пляжу та плаває, насолоджуючись прозорою водою та розкішними зеленими насадженнями на узбережжі курорту. Однак через чудернацький режим зйомки його ніс став схожим на плавник.

Мандрівник та блогер Себ Лаз зі своїми друзями Фото: Seb Laz | Instagram

Користувачі мережі не забарились зі своїми коментарями — один з глядачів написав, що автор ролика схожий на морську черепаху або "позашлюбного сина містера Біна", якби він у нього був.

"Я хрюкаю зо сміху";

"Якщо чесно, очікував побачити щось інше, а не оце";

"Спочатку було смішно, а потім він пірнув, і я аж розплакався";

"Тепер ти можеш перетворюватися на рибу".

Себ не налаштував камеру перед мандрівкою Фото: Seb Laz | Instagram

Дехто також поцікавився у Себа, як йому вдається відкривати очі під водою: "Можете пояснити, чи боляче розплющити очі в солоній воді?". Знавці відповіли, що це "просто", але трохи пече й об’єкти навколишнього світу розпливаються, коли на них дивишся.

Відео мандрівника зібрало майже 17 млн переглядів, 6,4 млн вподобань, а також безліч репостів та коментарів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що довгоочікувана відпустка сім'ї з Саутгемптона (Велика Британія) опинилась під загрозою зриву через прикру помилку працівників паспортної служби. Джасмін Басі разом з чоловіком Діллоном Бірінгом та двома дітьми планували свою першу сімейну подорож в Єгипет, однак їхні плани "накрились" після того, як у паспорт 3-річної доньки Даї помилково вклеїли фотографію іншої дитини.

А от сім’я з Великої Британії, яка полетіла у відпустку до Мекки, завдяки прихованим камерам побачила, як до їхнього будинку в Рочдейлі проникли грабіжники.