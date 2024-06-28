"Стал черепахой": парень рассмеялся, когда увидел свое видео из отпуска

Один из зрителей написал, что автор ролика похож на морскую черепаху или "внебрачного ребенка мистера Бина", если бы он у него был.

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Путешественник и блогер Себ Лаз рассмеялся, когда увидел свое курьезное видео из отпуска. О пережитом опыте парень рассказал в одном из видео на своей странице в TikTok, которое быстро стало вирусным.

"Я купил новую камеру для поездки в Европу, и вот что я получил", — написал Себ в описании к короткому ролику с эффектом "рыбьего глаза", включенным на фронтальной камере.

В кадре турист ходит по песчаному пляжу и плавает, наслаждаясь прозрачной водой и роскошными зелеными насаждениями на побережье курорта. Однако из-за странного режима съемки его нос стал похожим на плавник.

Путешественник и блогер Себ Лаз со своими друзьями Фото: Seb Laz | Instagram

Пользователи сети засыпали Себа своими комментариями — один из зрителей написал, что автор ролика похож на морскую черепаху или "внебрачного сына мистера Бина", если бы он у него был.

"Я хрюкаю от смеха";

"Если честно, ожидал увидеть что-то другое, а не это";

"Сначала было смешно, а потом он нырнул, и я расплакался";

"Теперь ты можешь превращаться в рыбу".

Себ не настроил камеру перед путешествием Фото: Seb Laz | Instagram

Кто-то также поинтересовалась у парня, как ему удается открывать глаза под водой: "Можете объяснить, больно ли открыть глаза в соленой воде?". Знатоки ответили, что это "просто", но немного печет и объекты окружающего мира расплываются, когда на них смотришь.

Видео путешественника собрало почти 17 млн просмотров, 6,4 млн лайков, а также множество репостов и комментариев.

Напомним, ранее Фокус писал, что долгожданный отпуск семьи из Саутгемптона (Великобритания) оказался под угрозой срыва из-за досадной ошибки работников паспортной службы. Джасмин Баси вместе с мужем Диллоном Бирингом и двумя детьми планировали свое первое семейное путешествие в Египет, однако их планы "накрылись" после того, как в паспорт 3-летней дочери Даи ошибочно вклеили фотографию другого ребенка.

А вот семья из Великобритании, которая улетела в отпуск в Мекку, благодаря скрытым камерам увидела, как в их дом в Рочдейле проникли грабители.