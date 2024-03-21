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МирФан

6$ тысяч на ветер. Семья не вылетела на отдых в Египет из-за чужого фото в паспорте ребенка

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Фото: коллаж Фокус | Джасмин Баси с семьей не смогла вовремя вылететь на отдых

Для маленькой девочки поездка должна была стать первым зарубежным путешествием, поскольку ранее этому помешала пандемия.

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Долгожданный отпуск семьи из Саутгемптона (Великобритания) оказался под угрозой срыва из-за досадной ошибки работников паспортной службы. Джасмин Баси вместе с мужем Диллоном Бирингом и двумя детьми планировали свое первое семейное путешествие в Египет, однако их планы "накрылись" после того, как в паспорт 3-летней дочери Даи ошибочно вклеили фотографию другого ребенка. Об этом курьезном случае пишет издание The Telegraph.

34-летняя Джасмин пожаловалась, что вместо фотографии Даи в документе появилось изображение азиатки в возрасте 7-12 лет.

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"Это просто шокирует. Как можно было спутать две совершенно разные фотографии?" — возмущается женщина.

Семья потратила более $6,3 тысячи на отдых в египетском Шарм-эль-Шейхе по системе "все включено". Для маленькой девочки эта поездка должна была стать первым зарубежным путешествием, поскольку ранее этому помешала пандемия COVID-19.

"Дочь так волновалась перед отпуском, а теперь я должна как-то ей сказать, что мы, возможно, и не поедем. Кроме того, волнуемся, есть ли фотография моей дочери в чужом паспорте", — добавляет Джасмин.

Женщина назвала сложившуюся ситуацию "масштабным нарушением безопасности" и требует от паспортного стола объяснений. По ее словам, никто так и не извинился за грубую ошибку, несмотря на многочисленные контакты.

Испорченный отпуск в Египте, туризм, путешествия, отдых, бронирование отдыха, скандал, курьезы, Египет, фото Fullscreen
Сотрудник паспортной службы сообщил, что учреждение находится в непосредственном контакте с семьей
Фото: Passport Office Southampton

В случае худшего сценария Джасмин с младшей дочкой вынуждены будут остаться дома, а муж со старшей 5-летней Софией поедут отдыхать одни.

"Мы бы не бронировали поездку, если бы знали о такой возможности", — признается разочарованная мать.

Сотрудник паспортной службы сообщил, что учреждение находится на связи с семьей, чтобы решить конфликт и заменить паспорт.

Напомним, ранее Фокус писал, что отпуск стоимостью около 3,5 тысячи евро, которого семейство из Эдинбурга (Шотландия) ждало в течение трех лет, неожиданно превратился в сплошной "черный день".

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