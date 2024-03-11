Скрытая камера: семья случайно увидела, что происходит в доме во время их отпуска

Сначала владельцы дома подумали, что наблюдают за инцидентом в прямом эфире, но на самом деле все произошло несколькими часами ранее.

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Семья из Великобритании, которая улетела в отпуск в Мекку, благодаря скрытым камерам увидела, как в их дом в Рочдейле проникли грабители. Об этом инциденте написало издание The Sun.

Туристы поймали воров "на горячем", открыв приложение для видеонаблюдения во время обратного перелета. Как можно увидеть на опубликованных кадрах, злоумышленники свободно бегают по лестнице вверх и вниз в поисках денег и ценных вещей.

Сначала владельцы дома подумали, что наблюдают за ограблением в прямом эфире, но на самом деле все произошло несколькими часами ранее.

"Мне показалось, что это прямой эфир. Это так ужасно, если честно, видеть незнакомца, который ходит по твоему дому и роется в ящиках", — поделился своими переживаниями один из членов семьи, пожелавший остаться анонимным.

Сначала владельцы дома подумали, что наблюдают за ограблением в прямом эфире, но на самом деле все произошло несколькими часами ранее Фото: GMP News

Когда путешественники приземлились в Манчестере и вернулись домой в Рочдейл, то узнали, что внимательный сосед уже вызвал полицию.

"Все было перевернуто вверх дном, ящики, шкафы и коробки — абсолютно все. Они открыли все дверцы и разбросали вещи. Я думаю, они хорошо знали, что нас не будет дома. Это шокирует. Нет ощущения безопасности", — вспоминают пострадавшие.

Хозяин предположил, что воры искали ключи от его новенького BMW, ведь в доме почти ничего не исчезло, кроме двух камер видеонаблюдения. Поскольку во время Рамадана мусульманские семьи часто путешествуют к родственникам и проводят много времени вне дома, этим пользуются грабители.

Полиция Большого Манчестера даже продемонстрировала отснятые кадры в местных вечерних новостях, чтобы привлечь внимание жителей города к росту краж в азиатских общинах накануне Рамадана.

Полиция Большого Манчестера даже продемонстрировала отснятые кадры в местных вечерних новостях Фото: GMP News

Напомним, ранее Фокус писал о 48-летнем британском туристе Претеше Вагдии, который потратил за ночь 3,5 тысячи фунтов стерлингов (164,8 тыс. грн) на проституток и выпивку, а своей жене и полицейским заявил, что стал жертвой подлой мошеннической схемы.

Кроме того, в США арестовали сотрудника круизной компании Royal Caribbean за то, что он якобы установил скрытые камеры в ванных комнатах пассажиров, чтобы шпионить за молодыми девушками.