Муж сказал жене, что его обокрали: теперь появились интересные видео с веб-камер

Похоже, 48-летнего британского туриста Претеша Вагдию ждет развод. Кроме того, его разыскивают представители полиции.

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48-летний британский турист Претеш Вагдия потратил за ночь 3,5 тысячи фунтов стерлингов (164,8 тыс. грн) на проституток и выпивку, а своей жене и полицейским заявил, что стал жертвой подлой мошеннической схемы. Об этом написало издание Daily Star.

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Все бы ничего, но представители правоохранительных органов нашли и опубликовали видео с камер видеонаблюдения. Теперь, похоже, мужчину ждет развод.

По предварительной версии следствия, эта история случилась в бразильской Копакабане 17 ноября этого года. Вагдия, работающий водителем общественного транспорта в Лондоне, развлекался всю ночь, пока его жена сидела в съемной квартире.

Мужчина танцевал и заказывал выпивку в местном ночном клубе, а затем пытался заселиться в отель с двумя проститутками. Ему не удалось заплатить за номер из-за заблокированной карты.

Претеш Вагдия в ночном клубе с проституткой Фото: CEN

В банк накануне позвонила его жена. Женщина была напугана и шокирована суммами денег, списанными со счета, и заподозрила, что это промышляют мошенники.

Под утро следующего дня британский турист вернулся домой и рассказал жене вымышленную от начала и до конца историю о подсыпанных наркотиках и ограблении.

Претеш Вагдия выпивает в ночном клубе с незнакомкой Фото: CEN

Когда полицейские узнали правду, Вагдия уже покинул территорию Бразилии. Теперь его разыскивают, чтобы привлечь к ответственности за ложные показания.

Напомним, ранее Фокус писал о туристке Диане Альберс Рамирез, которая вместе со своим возлюбленным нашла в гостиничном номере вход в коридор с тайными комнатами. Влюбленные проводили видеоэкскурсию и наткнулись на скрытую дверь внутри шкафа для одежды. Их ролик стал вирусным, собрав почти 33 млн просмотров и более сотни тысяч лайков.

Кроме того, мы рассказывали, как 50-летний выходец из Литвы симулировал сердечные приступы по меньшей мере в 20 ресторанах Испании, чтобы не платить по счету. Имя туриста не разглашается. Мужчину посадили после того, как он не смог оплатить два штрафа после своей возмутительной серии "театральных обедов" и устраивал настоящий драматический спектакль практически во всех заведениях, большинство из которых находилось в Коста-Бланке.