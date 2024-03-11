Прихована камера: сім'я випадково побачила, що відбувається у домі під час їхньої відпустки

Спочатку власники будинку подумали, що спостерігають за інцидентом у прямому ефірі, але насправді все сталося кількома годинами раніше.

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Сім’я з Великої Британії, яка полетіла у відпустку до Мекки, завдяки прихованим камерам побачила, як до їхнього будинку в Рочдейлі проникли грабіжники. Про цей інцидент написало видання The Sun.

Туристи спіймали злодіїв "на гарячому", відкривши додаток для відеоспостереження під час зворотного перельоту. Як можна побачити на опублікованих кадрах, зловмисники вільно бігають сходами вгору та вниз у пошуках грошей та коштовних речей.

Спочатку власники будинку подумали, що спостерігають за пограбуванням у прямому ефірі, але насправді все сталося кількома годинами раніше.

"Мені здалося, що це прямий ефір. Це так жахливо, якщо чесно, бачити незнайомця, який ходить по твоїй оселі й риється в шухлядах", — поділився своїми переживаннями один із членів сім'ї, який побажав залишитися анонімним.

Спочатку власники будинку подумали, що спостерігають за пограбуванням у прямому ефірі, але насправді все сталося кількома годинами раніше Фото: GMP News

Коли мандрівники приземлились у Манчестері й повернулись додому в Рочдейл, то дізнались, що уважний сусід вже викликав поліцію.

"Все було перевернуто догори дном, шухляди, шафи та коробки — геть усе. Вони відкрили всі дверцята і порозкидали речі. Я думаю, вони добре знали, що нас не буде вдома. Це шокує. Немає відчуття безпеки", — згадують потерпілі.

Господар припустив, що злодії шукали ключі від його новенького BMW, адже у будинку майже нічого не зникло, окрім двох камер відеоспостереження. Оскільки під час Рамадану мусульманські сім'ї часто подорожують до родичів й проводять багато часу поза домом, цим користуються грабіжники.

Поліція Великого Манчестера навіть продемонструвала відзняті кадри у місцевих вечірніх новинах, щоб привернути увагу жителів міста до зростання крадіжок в азійських громадах напередодні Рамадану.

Поліція Великого Манчестера навіть продемонструвала відзняті кадри у місцевих вечірніх новинах Фото: GMP News

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 48-річного британського туриста Претеш Вагдію, який витратив за ніч 3,5 тисячі фунтів стерлінгів (164,8 тис. грн) на повій і випивку, а своїй дружині та поліціантам заявив, що став жертвою підлої шахрайської схеми.

Крім того, у США заарештували співробітника круїзної компанії Royal Caribbean за те, що він нібито встановив приховані камери у ванних кімнатах пасажирів, аби шпигувати за молодими дівчатами.