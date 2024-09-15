Наречений засунув голову коханої у весільний торт: як вона на це відреагувала (відео)

Користувачі мережі віщують парі швидке розлучення й переважно критикують поведінку чоловіка.

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Багато жінок мріють про ідеальний день свого весілля й ретельно планують кожну найдрібнішу деталь, витрачаючи шалені суми на зачіску та макіяж, щоб виглядати бездоганно. Втім, церемонія рідко обходиться без курйозних інцидентів. Одним з таких поділився користувач соціальної мережі Х (колишній Twitter).

Парочка молодят завірусилась в мережі після того, як з'явилося смішне відео з їхнього весілля. На опублікованих кадрах можна побачити, як закохані тримають ніж, готуючись розрізати десерт.

За мить наречений хапає голову своєї дружини та засовує її в торт, вимазуючи обличчя і волосся глазур'ю. Цей вчинок шокує жінку: вона кілька секунд не рухається, а потім затуляє рота долонею.

Тим часом чоловік святкує свою витівку, розводячи руками і сміючись. У кінці відео він дає коханій "п'ять", на що та неохоче зголошується.

Цей короткий ролик зібрав приголомшливі 39 мільйонів переглядів на платформі X. Користувачі мережі у коментарях віщують парі швидке розлучення й переважно критикують поведінку нареченого.

"Я ніколи не міг зрозуміти, чому це так весело. Наречена провела цілий день, готуючись до цього дня";

"Вона справді намагалася вдати, що їй весело, але вона не щаслива";

"Ця жінка вийшла заміж за свого найбільшого ненависника. Це – божевілля!";

"Чому ви не поважаєте свою дружину в найголовніший день її життя";

"Треба справді дивитися на людину зверхньо, щоб так зневажити її в очах всіх, кого ви обидва знаєте".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що чоловік за день до весілля дізнався, що його наречена Акі насправді значно старша за нього. Жінка не підіймала цю тему й відмовчувалась, бо не хотіла налякати 29-річного коханого. Як пізніше з’ясувалося, на той час їй виповнилось 54 роки.

Крім того, ми розповідали про 46-річного Джейсона Епплтона з американської Флориди, який на 60 см вищий за свою дружину Крістен. Закоханих це особливо не турбує, але незнайомці часто витріщаються на них і загалом ставляться, як до туристичної пам’ятки.