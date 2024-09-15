Жених засунул голову любимой в свадебный торт: как она на это отреагировала (видео)

Пользователи сети предвещают паре скорый развод и преимущественно критикуют поведение мужчины.

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Многие женщины мечтают об идеальной свадьбе и тщательно планируют каждую мельчайшую деталь, тратя баснословные суммы на прическу и макияж, чтобы выглядеть безупречно. Впрочем, церемония редко обходится без курьезных инцидентов. Одним из таких поделился пользователь социальной сети Х (бывший Twitter).

Парочка молодоженов завирусилась в сети после того, как появилось смешное видео с их свадьбы. На опубликованных кадрах можно увидеть, как влюбленные держат нож, готовясь разрезать десерт.

Через мгновение жених хватает голову своей жены и засовывает ее в торт, вымазывая лицо и волосы глазурью. Этот поступок шокирует женщину: она несколько секунд не двигается, а потом закрывает рот ладонью.

Тем временем мужчина празднует свою выходку, разводя руками и смеясь. В конце видео он дает любимой "пять", на что та неохотно соглашается.

Этот короткий ролик собрал потрясающие 39 миллионов просмотров на платформе X. Пользователи сети в комментариях предвещают паре скорый развод и преимущественно критикуют поведение жениха.

"Я никогда не мог понять, почему это так весело. Невеста провела целый день, готовясь к этому дню";

"Она действительно пыталась сделать вид, что ей весело, но она несчастлива";

"Эта женщина вышла замуж за своего самого большого ненавистника. Это — безумие!";

"Почему вы не уважаете свою жену в самый главный день ее жизни";

"Надо действительно смотреть на человека свысока, чтобы так презирать его в глазах всех, кого вы оба знаете".

Напомним, ранее Фокус писал, что мужчина за день до свадьбы узнал, что его невеста Аки на самом деле значительно старше его. Женщина не поднимала эту тему и отмалчивалась, потому что не хотела напугать 29-летнего возлюбленного. Как позже выяснилось, в то время ей исполнилось 54 года.

Кроме того, мы рассказывали о 46-летнем Джейсоне Эпплтоне из американской Флориды, который на 60 см выше своей жены Кристен. Влюбленных это особо не беспокоит, но незнакомцы часто пялятся на них и в целом относятся, как к туристической достопримечательности.