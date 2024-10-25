Шутили и прыгали: мужчина нанял комиков, чтобы сообщить жене о разводе (видео)

Комики-близнецы записали 24-секундное видео, в котором женщине сообщили, что от нее уходит любимый. В соцсетях такой поступок назвали слишком жестоким и бесчеловечным.

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Мужчина заплатил деньги, чтобы близнецы-комики записали специальное видео для его жены. Близнецы выполнили заказ, который заключался в том, чтобы они сообщили женщине о разводе. В соцсетях отреагировали на кадры, которые кому-то показались смешным видео, а кому-то показались слишком жестокими и бесчеловечными. О ситуации с близнецами и разводом написали на портале New York Post.

Журналисты отыскали запись, которую опубликовали братья-близнецы из Великобритании, подписанные в соцсети никами VorosTwins или Da Vinki. Запись длится 24 секунды и создана на платформе Cameo, на которой за деньги знаменитости делают заказные видео. Слышно, как братья озвучивают обращение Дэвида к Виктории. Сначала этот человек просит передать, что он любил женщину, а потом комики говорят, что теперь не любит. После этого — весело выкрикивают, что их ждет развод.

"Привет, Виктория! Мы просто хотим сказать, что Дэвид очень тебя любил! Но он тебя больше не любит и хочет развестись. Да, это развод [Da-vorce — искаж. от divorce]!" — радуются близнецы.

В соцсети X видео со словами о разводе посмотрели 1,2 млн пользователей, 36 тыс. поставили "лайк", более сотни — написали комментарии. В одном из комментариев женщина с ником "Пенелопа" отметила, что после такого расставания о ней и ее бойфренде все услышали бы в новостях. Другие сказали, что в данных отношениях проблема заключалась не в Виктории, а, видимо, в Дэвиде, который озвучил свои желания таким способом.

Смешное видео — комментарии о дистанционном разводе Фото: Скриншот

Также можно отыскать отзывы с положительными оценками о поступках мужчины и близнецов. Некоторые люди писали, что ребята — "самые смешные люди в интернете". Другие уверяли, что не против таким курьезным способом получать грустные сообщения. Другие же отмечали мастерство исполнения: оригинальную походку, яркие надписи и синхронность движений.

На портале Сameo можно отыскать аккаунт Voros Twins, в котором близнецы обещают записать поздравления с днем рождения, рекламные сообщения или шутки. Ориентировочная цена — около 4 тыс. грн.

Отметим, в сентябре в X опубликовали смешное видео со свадьбы. На записи видим жениха, который сунул голову невесты в свадебный торт. Женщина замерла и не могла прийти в себя, но в итоге позволила мужчине хлопнуть по ладони. Видео набрало 35 млн просмотров, но не ясно, уцелела ли семья после такого инцидента.

Напоминаем, мужчина записывал видео с отдыха, а потом выяснилось, что он на них похож на черепаху.