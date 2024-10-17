Клиент превыше всего: полицейские привезли заказ вместо задержанного курьера (видео)

Заказчик не ожидал увидеть у своей двери полицейских, которые привезли еду и напитки. После того, как копы отдали заказ, они в шутку попросили клиента поставить "пять звездочек" ранее арестованному работнику службы доставки.

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В городке Линвуд, что в американском штате Нью-Джерси, мужчина сделал заказ через популярный сервис доставки еды Door Dash и ожидал, когда прибудет курьер. Однако когда он открыл дверь, то увидел двух полицейских, которые выполнили роль "курьеров". Соответствующая видеозапись с этим курьезным эпизодом была размещена в Youtube.

На кадрах видно, как двое полицейских подходят к двери местного жителя и стучат в нее. Один из них говорит своему коллеге, что не думал, что будет этим заниматься, намекая на доставку. Через мгновение дверь открыл мужчина и, увидев копов, удивился их появлению.

Неожиданная доставка в США (видео с канала ViralHog на Youtube)

"Слушайте, это не вы делали заказ в Dash?", — спросил полицейский и, подняв руки, показал на бумажные пакеты с едой и напитками. На что мужчина ответил, что это просто "невероятно круто", что полиция доставила его заказ. Полицейский объяснил, что курьер не смог привезти еду, поэтому они выполнили роль "курьеров".

Когда заказчик поинтересовался, что произошло, то копы ответили, что у работника службы доставки были "определенные проблемы с его машиной" и еще произошло "несколько вещей после этого". Они намекнули на арест курьера.

Мужчина поблагодарил за такую "неожиданную доставку" и забрал заказ, а полицейские в шутку сказали на прощание: "Убедитесь, что вы ему (задержанному курьеру. — Ред.) поставили 5 звезд [за обслуживание]".

Напомним, мы рассказывали, что в США группа людей ограбила поезд, пока тот стоял на перекрестке. Правоохранители прибыли на вызов лишь спустя некоторое время, но грабители к этому моменту уже ретировались.

17 октября Фокус сообщал, что украинские полицейские просят водителей стучать по капоту перед поездкой. Зимой возле двигателя можно обнаружить неожиданных гостей, отмечают правоохранители.