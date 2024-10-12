"Дикий Запад": в США толпа людей ограбила поезд, пока тот стоял на перекрестке (видео)

Правоохранители прибыли на вызов лишь спустя некоторое время. Грабители к этому моменту уже набросились на пятки.

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В США в Чикаго произошло ограбление поезда. Толпа грабителей воспользовалась тем, что поезд притормозил, ожидая на свою колею. Об этом пишет издание nbcchicago.

Происшествие произошло в южном Остине среди белого дня. Банда из почти двух десятков грабителей быстро открыла вагоны и "эвакуировала" оттуда коробки с бытовой техникой. Ее погрузили на автомобили и скрылись.

Правоохранители прибыли на вызов только через час. Грабители к этому моменту уже набросились на пятки.

Полиция смогла задержать 6 преступников и вернуть часть груза, остальные мародеры сбежали.

Железнодорожная компания Union Pacific объяснила, что поезд ждал, пока можно будет поехать дальше путями компании-партнера. Во время стоянки поезда и произошло ограбление.

"Поезд был остановлен, ожидая пересадки с партнерской железной дорогой, когда воры начали открывать контейнеры", — говорится в заявлении представителя UP.

Напомним, что в США "опрятный грабитель" ворвался в чужой дом, приготовил и съел спагетти, а затем помыл за собой посуду. Перед тем, как убежать, мужчина оставил владельцам квартиры странную записку с объяснениями своего поступка.

Также сообщалось, что двое опасных преступников, заключенных в исправительном учреждении в Форталезе (Бразилия), попытались сбежать, переодевшись женщинами. Это произошло во время часа свиданий с родственниками.