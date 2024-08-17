Заключенные попытались сбежать из тюрьмы, переодевшись женщинами после свиданий (фото)

Члены преступной группировки надели парики с черными волосами, розовые юбки и белые футболки, и даже использовали накладную грудь.

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Двое опасных преступников, заключенных в исправительном учреждении в Форталезе (Бразилия), попытались сбежать, переодевшись женщинами. Это произошло во время часа свиданий с родственниками, пишет издание Oddity Central.

Членов преступной группировки Франсиско Атилу да Силву и Карлоса Антонио да Силва Оливейру, переодетыми в женскую одежду, поймали при попытке побега из тюрьмы "Итайтинга 3". Оба мужчины имеют долгое криминальное прошлое в штате Сеара, в частности они занимались торговлей наркотиками, ограблениями и убийствами.

Чтобы обмануть охранников, фигуранты истории надели парики с черными волосами, розовые юбки и белые футболки, и даже использовали накладную грудь. Заключенные пытались смешаться с настоящими женщинами в конце часов свиданий с родственниками, чтобы "ускользнуть" незамеченными, но их внешний вид, очевидно, был недостаточно убедительным. В конце концов, мужчин задержали на территории исправительного учреждения.

Члены преступной группировки надели парики с черными волосами, розовые юбки и белые футболки Фото: Oddity Central

Бразильская полиция сейчас расследует, как они получили женские костюмы, и помогали ли им в этом другие лица. К слову, содействие побегу лица, находящегося в тюрьме, расценивается как преступление, которое наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет.

Франсиско и Карлосу теперь грозит дисциплинарная ответственность за неудачную попытку побега из тюрьмы, а их нынешние сроки заключения могут значительно продлить.

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