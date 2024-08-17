Ув'язнені спробували втекти з тюрми, переодягнувшись жінками після побачень (фото)

Члени злочинного угрупування одягли перуки з чорним волоссям, рожеві спідниці та білі футболки, й навіть використовували накладні груди.

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Двоє небезпечних злочинців, ув'язнених у виправній установі у Форталезі (Бразилія), спробували втекти, переодягнувшись жінками. Це сталося під час години побачень з родичами, пише видання Oddity Central.

Членів злочинного угруповання Франсіско Атілу да Сілву та Карлоса Антоніо да Сілва Олівейру, переодягненими у жіноче вбрання, спіймали при спробі втечі з в'язниці "Ітаїтінга 3". Обидва чоловіки мають довге кримінальне минуле у штаті Сеара, зокрема вони займалися торгівлею наркотиками, пограбуваннями та вбивствами.

Щоб обдурити охоронців, фігуранти цієї історії одягли перуки з чорним волоссям, рожеві спідниці та білі футболки, й навіть використовували накладні груди. В’язні намагалися змішатися зі справжніми жінками у кінці годин побачень з родичами, аби "вислизнути" непоміченими, але їхній зовнішній вигляд, очевидно, був недостатньо переконливим. Зрештою, чоловіків затримали на території виправної установи.

Члени злочинного угрупування одягли перуки з чорним волоссям, рожеві спідниці та білі футболки Фото: Oddity Central

Бразильська поліція наразі розслідує, як вони отримали жіночі костюми, і чи допомагали їм у цьому інші особи. До слова, сприяння втечі особи, яка перебуває у в'язниці, розцінюється як злочин, що карається позбавленням волі на строк від 6 місяців до 2 років.

Франсіско та Карлосу тепер загрожує дисциплінарна відповідальність за невдалу спробу втечі з в'язниці, а їхні нинішні терміни ув'язнення можуть значно подовжити.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 28-річний Лі Вудс з Інверклайда (Шотландія) видавав себе за медпрацівника та незаконно проник до лікарні Університету королеви Єлизавети в Глазго. Чоловік був одягнений у форму й атрибутику британської національної системи охорони здоров'я NHS.

Крім того, ми розповідали про японця, який вирішив перетворитися на собаку породи бордер-колі. Щоб реалізувати свою мрію, він витратив понад 15 тисяч доларів на гіперреалістичний костюм.