Блондинка з каре: викрадач "став" жінкою, щоб уникнути в'язниці (фото)

Прибувши на місце злочину, поліціянти почали обходити територію в пошуках підозрюваного, якого очевидці описали як 33-річного білого чоловіка, й натрапили на дуже дивну картину.

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33-річний Джошуа Колотка з Флориди (США) замаскувався під жінку, щоб втекти від правоохоронців після ймовірної крадіжки човна минулої середи, 24 квітня. Про цей курйозний випадок пише видання New York Daily News.

На фотографії, опублікованій офісом шерифа округу Глейд, показаний чоловік, одягнений у білий кардиган поверх синьої візерунчастої мідісукні та біляву коротку перуку "під каре".

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Представники місцевої влади повідомили, що підозрюваного негайно заарештували на місці злочину та помістили у в'язницю без права на заставу. Його звинувачують у викрадені трактора та човна, пришвартованого біля готелю Old Caloosa Lodge в Лейкпорті.

Прибувши на місце злочину, поліціянти почали обходити територію в пошуках підозрюваного, якого очевидці описали як 33-річного білого чоловіка, й натрапили на дуже дивну картину.

"Вони побачили, як Джошуа Колотка виходив з будинку, переодягнений у жіночий одяг, щоб замаскуватися", — йдеться в офіційній заяві співробітників офісу шерифа.

До того ж на місці злочину знайшли багато інших речей, можливо, викрадених з тієї ж місцевості.

Підозрюваного негайно заарештували на місці злочину та помістили у в'язницю без права на заставу Фото: Facebook

Пост правоохоронців привернув увагу користувачів соціальних мереж, яких шокувало побачене. Один з коментаторів пожартував: "З нього вийшла гарненька дівчина". Інший додав: "Справжній злочинець — це його стиліст!".

Місцеві мешканці також подякували представникам влади та поліції за їхню роботу та професіоналізм.

"Боже мій, з чим вам доводиться стикатися щодня! Бережіть себе і спасибі за все, що ви робите", — написав один з них.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що японець вирішив перетворитися на собаку породи бордер-колі. Щоб реалізувати свою мрію, він витратив понад 15 тисяч доларів на гіперреалістичний костюм.

Крім того, 28-річний Лі Вудс із Інверклайда (Шотландія) видавав себе за медпрацівника та незаконно проник до лікарні Університету королеви Єлизавети в Глазго. Чоловік був одягнений у форму й атрибутику британської національної системи охорони здоров'я NHS.