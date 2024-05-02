Блондинка с каре: похититель "стал" женщиной, чтобы избежать тюрьмы (фото)

Прибыв на место преступления, полицейские начали обходить территорию в поисках подозреваемого, которого очевидцы описали как 33-летнего белого мужчину, и наткнулись на очень странную картину.

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33-летний Джошуа Колотка из Флориды (США) замаскировался под женщину, чтобы скрыться от правоохранителей после предполагаемой кражи лодки в прошлую среду, 24 апреля. Об этом курьезном случае пишет издание New York Daily News.

На фотографии, опубликованной офисом шерифа округа Глейд, показан мужчина, одетый в белый кардиган поверх синего узорчатого миди-платья и белокурый короткий парик "под каре".

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Представители местных властей сообщили, что подозреваемого немедленно арестовали на месте преступления и поместили в тюрьму без права на залог. Его обвиняют в похищении трактора и лодки, пришвартованной возле отеля Old Caloosa Lodge в Лейкпорте.

Прибыв на место преступления, полицейские начали обходить территорию в поисках подозреваемого, которого очевидцы описали как 33-летнего белого мужчину, и наткнулись на очень странную картину.

"Они увидели, как Джошуа Колотка выходил из дома, переодетый в женскую одежду, чтобы замаскироваться", — говорится в официальном заявлении сотрудников офиса шерифа.

К тому же на месте преступления нашли много других вещей, возможно, похищенных из той же местности.

Подозреваемого немедленно арестовали на месте преступления и поместили в тюрьму без права на залог Фото: Facebook

Пост правоохранителей привлек внимание пользователей социальных сетей, которых шокировало увиденное. Один из комментаторов пошутил: "Из него получилась хорошенькая девушка". Другой добавил: "Настоящий преступник — это его стилист!".

Местные жители также поблагодарили представителей власти и полиции за их работу и профессионализм.

"Боже мой, с чем вам приходится сталкиваться каждый день! Берегите себя и спасибо за все, что вы делаете", — написал один из них.

Напомним, ранее Фокус писал, что японец решил превратиться в собаку породы бордер-колли. Чтобы реализовать свою мечту, он потратил более 15 тысяч долларов на гиперреалистичный костюм.

Кроме того, 28-летний Ли Вудс из Инверклайда (Шотландия) выдавал себя за медработника и незаконно проник в больницу Университета королевы Елизаветы в Глазго. Мужчина был одет в форму и атрибутику британской национальной системы здравоохранения NHS.