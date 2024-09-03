Приготовил еду и помыл посуду: "чистоплотный грабитель" оставил записку владельцам дома (фото)

Сначала владелец жилья подумал, что это шутка, но быстро убедился, что это не так: окно на кухне было разбито, а стекло разлетелось по раковине и полу.

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"Чистоплотный грабитель" ворвался в чужой дом, приготовил и съел спагетти, а затем помыл за собой посуду. Перед тем, как убежать, мужчина оставил владельцам дома странную записку с объяснениями своего поступка. Об этом пишет издание Metro.

Житель коттеджного городка "Клирвуд" Эдди Андуджо близ города Йелм (Вашингтон, США) недавно вернулся домой из поездки и нашел на кухонном столе салфетку с посланием.

В нем говорилось: "Мне очень нужна еда, поэтому вломился в ваш дом. Пожалуйста, извините, я съел некоторые продукты, постирал одежду и принял душ. P.S. Ваша попкорн-машина, кажется, сломалась".

"Чистоплотный грабитель" оставил владельцам дома записку Фото: KING 5

Сначала владелец жилья подумал, что это шутка, но быстро убедился, что это не так: окно на кухне было разбито, а стекло разлетелось по раковине и полу.

"Бандит готовил спагетти, но самое смешное, что он помыл посуду и даже сложил одеяла. При этом из дома ничего не исчезло", — рассказывает Андуджо.

Камеры наблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, одетого в синюю рубашку с длинными рукавами, серые брюки и черные туфли. Заместители шерифа округа Терстон заявили, что идентифицировали подозреваемого и даже привлекли собак к поиску, но "грабитель" до сих пор остается на свободе.

Другая домовладелица, Бетани Стирбер, также рассказала о похожем преступлении: неизвестный нашел ключи от ее гаража и ворот, а также пытался проникнуть в машину.

"Мы его отпугивали, но он все равно возвращался. Каждый раз, когда вызываем полицию, это отнимает слишком много времени — он убегает еще до приезда правоохранителей", — говорит женщина.

Камеры наблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, одетого в синюю рубашку с длинными рукавами Фото: KING 5

Напомним, ранее Фокус писал, что работники американской полиции были удивлены, когда подняли коврик в вагончике и увидели люк с входом в подземелье. Внутри скрывался 35-летний Билли Ли Уолтон-младший — опасный преступник, которого Департамент исполнения наказаний штата Теннесси (США) разыскивал за нарушение условий условно-досрочного освобождения.

Кроме того, двое опасных преступников, заключенных в исправительном учреждении в Форталезе (Бразилия), попытались сбежать, переодевшись женщинами. Это произошло во время часа свиданий с родственниками.