Приготував їжу й помив посуд: "охайний грабіжник" залишив записку власникам будинку (фото)

Спочатку власник житла подумав, ніби це жарт, але швидко переконався, що це не так: вікно на кухні було розбите, а скло розлетілося по раковині та підлозі.

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"Охайний грабіжник" вдерся до чужого будинку, приготував та з'їв спагеті, а потім помив за собою посуд. Перед тим, як втекти, чоловік залишив власникам помешкання дивну записку з поясненнями свого вчинку. Про це пише видання Metro.

Житель котеджного містечка "Клірвуд" Едді Андуджо поблизу міста Єлм (Вашингтон, США) нещодавно повернувся додому з поїздки й знайшов на кухонному столі серветку з посланням.

У ньому йшлося: "Мені дуже потрібна їжа, тому вдерся до вашого будинку. Будь ласка, вибачте, я з'їв деякі продукти, виправ одяг і прийняв душ. P.S. Ваша попкорн-машина, здається, зламалася".

"Охайний грабіжник" залишив власникам будинку записку Фото: KING 5

Спочатку власник житла подумав, що це жарт, але швидко переконався, що це не так: вікно на кухні було розбите, а скло розлетілося по раковині та підлозі.

"Бандит готував спагеті, але найсмішніше, що він помив посуд і навіть склав ковдри, які використовував. При цьому з будинку нічого не зникло", — розповідає Андуджо.

Камери спостереження зафіксували невідомого чоловіка, одягненого в синю сорочку з довгими рукавами, сірі штани та чорні туфлі. Заступники шерифа округу Терстон заявили, що ідентифікували підозрюваного й навіть долучили собак до пошуку, але "грабіжник" досі залишається на волі.

Інша домовласниця, Бетані Стірбер, також розповіла про схожий злочин: невідомий знайшов ключі від її гаража та воріт, а також намагався проникнути у машину.

"Ми його відлякували, але він все одно повертався. Кожен раз, коли викликаємо поліцію, це забирає надто багато часу — він втікає ще до приїзду правоохоронців", — каже жінка.

Камери спостереження зафіксували невідомого чоловіка, одягненого в синю сорочку з довгими рукавами Фото: KING 5

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що працівники американської поліції були здивовані, коли підняли килимок у вагончику й побачили люк з входом в підземелля. Всередині переховувався 35-річний Біллі Лі Волтон-молодший — небезпечний злочинець, якого Департамент виконання покарань штату Теннессі (США) розшукував за порушення умов умовно-дострокового звільнення.

Крім того, двоє небезпечних злочинців, ув'язнених у виправній установі у Форталезі (Бразилія), спробували втекти, переодягнувшись жінками. Це сталося під час години побачень з родичами.