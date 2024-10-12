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"Дикий Захід": в США натовп людей пограбував потяг, поки той стояв на перехресті (відео)

чикаго, сша, пограбування, злочинці, поліція, електроніка
Пограбування потяга

Правоохоронці прибули на виклик лише через деякий час. Грабіжники до цього моменту вже накивали п'ятками.

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У США в Чикаго сталося пограбування потяга. Натовп грабіжників скористався тим, що поїзд пригальмував, чекаючи на свою колію. Про це пише видання nbcchicago.

Подія сталася в південному Остіні серед білого дня. Банда з майже двох десятків грабіжників хутко відкрила вагони і "евакуювала" звідти коробки з побутовою технікою. Її завантажили на автомобілі і втекли.

Правоохоронці прибули на виклик лише через годину. Грабіжники до цього моменту вже накивали п'ятками.

Поліція змогла затримати 6 злочинців та повернути частину вантажу, решта мародерів втекла.

Залізнична компанія Union Pacific пояснила, що потяг чекав, доки можна буде поїхати далі шляхами компанії-партнера. Під час стоянки поїзда і сталося пограбування.

"Поїзд був зупинений, очікуючи пересадки з партнерською залізницею, коли злодії почали відкривати контейнери", — йдеться в заяві речника UP.

Нагадаємо, що в США "охайний грабіжник" вдерся до чужого будинку, приготував та з'їв спагеті, а потім помив за собою посуд. Перед тим, як втекти, чоловік залишив власникам помешкання дивну записку з поясненнями свого вчинку.

Також повідомлялося, що двоє небезпечних злочинців, ув'язнених у виправній установі у Форталезі (Бразилія), спробували втекти, переодягнувшись жінками. Це сталося під час години побачень з родичами.