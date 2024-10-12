"Дикий Захід": в США натовп людей пограбував потяг, поки той стояв на перехресті (відео)

Правоохоронці прибули на виклик лише через деякий час. Грабіжники до цього моменту вже накивали п'ятками.

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У США в Чикаго сталося пограбування потяга. Натовп грабіжників скористався тим, що поїзд пригальмував, чекаючи на свою колію. Про це пише видання nbcchicago.

Подія сталася в південному Остіні серед білого дня. Банда з майже двох десятків грабіжників хутко відкрила вагони і "евакуювала" звідти коробки з побутовою технікою. Її завантажили на автомобілі і втекли.

Правоохоронці прибули на виклик лише через годину. Грабіжники до цього моменту вже накивали п'ятками.

Поліція змогла затримати 6 злочинців та повернути частину вантажу, решта мародерів втекла.

Залізнична компанія Union Pacific пояснила, що потяг чекав, доки можна буде поїхати далі шляхами компанії-партнера. Під час стоянки поїзда і сталося пограбування.

"Поїзд був зупинений, очікуючи пересадки з партнерською залізницею, коли злодії почали відкривати контейнери", — йдеться в заяві речника UP.

Нагадаємо, що в США "охайний грабіжник" вдерся до чужого будинку, приготував та з'їв спагеті, а потім помив за собою посуд. Перед тим, як втекти, чоловік залишив власникам помешкання дивну записку з поясненнями свого вчинку.

Також повідомлялося, що двоє небезпечних злочинців, ув'язнених у виправній установі у Форталезі (Бразилія), спробували втекти, переодягнувшись жінками. Це сталося під час години побачень з родичами.