Клієнт понад усе: поліцейські привезли замовлення замість затриманого кур'єра (відео)

Замовник не очікував побачити біля своїх дверей полісменів, які привезли їжу та напої. Після того, як копи віддали замовлення, вони жартома попросили клієнта поставити "п'ять зірочок" раніше заарештованому працівнику служби доставки.

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В містечку Лінвуд, що в американському штаті Нью-Джерсі, чоловік зробив замовлення через популярний сервіс доставки їжі Door Dash та очікував, коли прибуде кур'єр. Однак коли він відчинив двері, то побачив двох поліцейських, які виконали роль "кур'єрів". Відповідний відеозапис із цим курйозним епізодом було розміщено в Youtube.

На кадрах видно, як двоє полісменів підходять до дверей місцевого жителя та стукають в них. Один із них каже своєму колезі, що не думав, що буде цим займатися, натякаючи на доставку. За мить двері відчинив чоловік і, побачивши копів, здивувався їхній появі.

Неочікувана доставка у США (відео з каналу ViralHog на Youtube)

"Слухайте, це не ви робили замовлення у Dash?", — спитав поліцейський та, піднявши руки, показав на паперові пакети з їжею та напоями. На що чоловік відповів, що це просто "неймовірно круто", що поліція доставила його замовлення. Поліцейський пояснив, що кур'єр не зміг привезти їжу, тому вони виконали його роботу.

Коли замовник поцікавився, що сталося, то копи відповіли, що в працівника служби доставки були "певні проблеми з його машиною" і ще сталося "кілька речей після того". Вони натякнули на арешт кур'єра.

Чоловік подякував за таку "неочікувану доставку" та забрав замовлення, а поліцейські жартома сказали на прощання: "Переконайтеся, що ви йому (затриманому кур'єру. — Ред.) поставили 5 зірок [за обслуговування]".

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