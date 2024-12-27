Жінка робить фото пари, але помічає щось значно цікавіше, коли збільшує масштаб

Для К'єрри ця світлина стала чимось більшим, ніж просто знімком її заручин — це символ любові, яка пов'язує її сім'ю.

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Для жінки, яку звуть К'єрри, пропозиція нареченого, зроблена у культовому Палаці образотворчих мистецтв Сан-Франциско (США), вже була ідеальною. Однак через кілька днів, переглядаючи улюблену фотографію того моменту, вона помітила одну зворушливу деталь і знову розплакатися. Відповідне відео нещодавно увірвалось у тренди TikTok.

Чоловік продумав пропозицію до деталей Фото: TikTok

Чоловік підготував пропозицію до найдрібніших деталей й навіть заручився підтримкою двох дітей, які також були там, щоб розділити радість з батьками.

Збільшивши зображення, майбутня наречена побачила неоціненний вираз на обличчях двох своїх синів — широко розплющені очі, сповнені радістю та любов'ю. "Побачивши обличчя дітей у цей момент, я знову розплакалася", — написала авторка в описі до знімка.

Оскільки ідея освідчитися трималась у таємниці, про яку знав лише наречений та його найкращий друг, навіть сини не були в курсі, саме тому їхній подив абсолютно щирий.

Користувачі мережі засипали К'єрру привітаннями та побажаннями щасливого подружнього життя.

"Вони так сильно люблять свою маму, я плачу через вас — вітаю!";

"До того, як я прокрутив до останнього кадру, все, що я побачив — це обличчя вашого молодшого сина. Мамо, він любить тебе";

"Вітаю! Бажаю вам благословенного шлюбу!".

Для жінки ця світлина стала чимось більшим, ніж просто знімком її заручин — це символ любові, яка пов'язує її сім'ю. "Я не могла дочекатися, щоб поділитися одним з найщасливіших днів мого життя зі світом", — прокоментувала вона.

Для жінки ця світлина стала чимось більшим, ніж просто знімком її заручин Фото: TikTok

До речі, не лише милі реакції привернули увагу користувачів TikTok, багато хто звернув увагу на те, що наречений К'єрри був взутий лише в один черевик.

"Він зняв один черевик, щоб не пом'яти його, коли пригне одне коліно. Подбав про те, щоб шкарпетки були мого улюбленого кольору – рожевого, з візерунками обручок. Це в його стилі – зробити освідчення одночасно смішним і турботливим", — пояснює К'єрра.

Нагадаємо, жінка заплатила законній дружині свого коханця 1,2 мільйона юанів (165 тисяч доларів США) за розлучення, але у підсумку залишилась ні з чим. Як з’ясувалось, її конкурентка взяла гроші, але відмовилась розірвати шлюб. Народний суд став на її бік й відхилив запит на повернення одержаної суми.

Крім того, після років невдалих побачень наосліп китаєць, якого звуть Тянь, покохав та одружився з білоруською моделлю Намені, яка на голову вища за нього. Чоловік заввишки 158 см, а його обраниця зростом 176 см.