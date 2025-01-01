Несподівані шлюби і розлучення: 7 пар, які здивували суспільство історіями свого кохання (фото)

Серед іншого Фокус згадує скандальне розлучення вчительки та учня, шлюб сіамських близнючок, історію кохання чоловіка "без обличчя" та матір, яка побралась з другом свого сина.

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Попри важкі й трагічні події, що сталися торік, навіть у темні часи люди продовжують закохуватися, одружуватися та розлучатися. Фокус вирішив згадати, які саме історії кохання у 2024 році сколихнули суспільство, змусивши нас ще раз пересвідчитися, що у житті можливо все.

1. Кохання на смітнику

Жінка побачила свого майбутнього обранця, коли він рився у контейнері

35-річний Дейв Шеффілд та його 39-річна дружина Ерін з Буффало (США) познайомилися й покохали одне одного у, здавалося б, безнадійному місці — на смітнику. Жінка зустрілась поглядом зі своїм майбутнім чоловіком саме в той момент, коли він копався у горі сміття в пошуках чогось цінного.

Ерін та Дейв Фото: SWNS Ерін та Дейв Фото: SWNS

"Так, ми зустрілися на смітнику. Побачила його біля контейнера й запитала: "Що ти тут робиш?". Увесь той день ми провели разом, порпаючись у мотлоху. Потім обмінялися номерами телефонів й почали регулярно спілкуватися", — розповідає Ерін.

2. Розлучення вчительки й учня

55-річна вчителька з РФ, яка вийшла заміж за названого сина, заявила про розлучення

Айсилу Чижевська-Мінгалім шокувала свою сім'ю, коли одружилась з 22-річним названим сином Данилом Чижевським Фото: mk.ru

Айсилу Чижевська-Мінгалім, вчителька з Татарстану (РФ), яка вийшла заміж за свого названого сина Данила Чижевського, знайшла його профіль на сайті знайомств й після цього оголосила про розлучення.

Після того, як подробиці історії романтичних стосунків потрапили в ЗМІ, місцева влада забрала у жінки п'ятьох дітей — чотирьох дівчаток та одного хлопчика.

3. Одруження довгожителів

Чоловік одружився зі своїм першим коханням через 60 років після розставання

86-річний Чжоу Гілінь узаконив свої стосунки з 81-річною Ян Сюгуй, яка була його першим коханням. З моменту останньої зустрічі пари минуло 60 років.

Історія Чжоу та Ян розпочалась ще у студентських роках, коли вони разом навчалися у престижному Пекінському університеті. Попри глибокий емоційний зв'язок, що виник між молодими людьми, їхні життєві шляхи розійшлися. Упродовж наступних десятиліть вони створили власні сім'ї, проте зберегли пам'ять про юнацьку любов.

4. Шлюб сіамських близнючок

Чоловік сіамської близнючки не може зрозуміти, скільки у нього насправді дітей

Шлюб 34-річного ветерана американської армії Джошуа Боулінга з відомою сіамською близнючкою Еббі Хенсел зацікавив пресу через позов про визнання батьківства, поданий до суду його колишньою дружиною Аннікою.

Еббі Хенсел з чоловіком Фото: Heidi Bowling / Facebook Еббі Хенсел з чоловіком Фото: Heidi Bowling / Facebook

33-річна жінка звернулася до суду штату Міннесота (США) з вимогою встановити батьківство. Хоча подробиці справи не розголошуються через те, що дитина неповнолітня, згідно з судовими документами, позивачка нещодавно подала запит на генетичну експертизу, яку має пройти Джошуа.

5. Кохання чоловіка "без обличчя"

Джо став першою людиною, яка успішно пережила 23-годинну трансплантацію обличчя

26-річний американець Джо ДіМео, який переніс першу у світі успішну трансплантацію обличчя та рук, оголосив про заручини зі своєю коханою Джессікою.

Розповідаючи про свої стосунки, дівчина відзначила, наскільки її хлопець ніжний, добрий і мужній. Вона стверджує, що кохає його не тільки всередині, а й ззовні.

Джо ДіМео одружується Фото: Instagram

"Він дуже розумний й може підтримати розмову з будь-ким. Мене приваблює, коли чоловік освічений та добре говорить. Крім того, він тихий, добрий та сміливий. Лишається таким позитивним і світлим, попри все, й чудово знає, чого хоче в житті, як для свого віку. Я кохаю його всередині та зовні", — розповідає наречена.

6. Матір побралась з другом свого сина

Друзі та родичі закоханих були засмучені, дізнавшись про ці стосунки

46-річна Емі Спаркс з Мічигану (США) вийшла заміж за 21-річного Брайса — найкращого друга свого сина. Жінку дуже непокоїла 25-річна різниця у віці, однак вона не змогла стримати почуттів.

Брайс закохався в Емі відразу після знайомства Фото: Jam Press

Брайс закохався в Емі відразу після знайомства. Пара почала зустрічатися у лютому 2022 року, а через три місяці уже з'їхались. Друзі та родичі закоханих були "засмучені", коли дізналися про ці стосунки — жінку навіть звинуватили у педофілії.

7. Наречена приховала свій вік

Чоловік знав, що його партнерка трохи старша, але навіть не здогадався наскільки

Чоловік, якого звуть Йосітака, за день до весілля дізнався, що його наречена Акі насправді значно старша за нього. Жінка не підіймала цю тему й відмовчувалась, бо не хотіла налякати 29-річного коханого. Як пізніше з’ясувалося, на той час їй виповнилось 54 роки.

Акі пояснила, що приховувала свій справжній вік через стереотипи Фото: Yoshitaka_222 | Instagram

Акі пояснила, що приховувала свій справжній вік через стереотипи, що існують в японському суспільстві щодо жінок у поважному віці, які зустрічаються або одружуються з молодими чоловіками.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогерку Алію, яка регулярно ділиться зі своєю аудиторією подробицями особистого життя, розповідає про сімейні турботи, виховання дітей, а також стосунки з коханим, старшим за неї аж на 25 років. Через "однакову" зовнішність чоловіка часто називають її батьком, жінка жартує з цього в TikTok.

Крім того, ми розповідали про 46-річного Джейсона Епплтона з американської Флориди, який на 60 см вищий за свою дружину Крістен. Закоханих це особливо не турбує, але незнайомці часто витріщаються на них і загалом ставляться, як до туристичної пам’ятки.