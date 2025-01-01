Сіамські близнючки натякнули на свою вагітність (відео)

Еббі Хенсел у 2021 році зіграла весілля. Її обранцем став Джош Боулінг.

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Сіамські близнюки Еббі та Бріттані Хенсел викликали чутки про вагітність після того, як опублікували незвичайне відео в соціальних мережах.

34-річні близнючки, які народилися з рідкісним захворюванням під назвою дицефальний парапагус, стали сенсацією в соціальних мережах після того, як поділилися своєю історією.

Вони ще більше потрапили в центр уваги після того, як стало відомо, що Еббі таємно одружилася з Джошем Боулінгом у 2021 році.

Тепер жінки натякнули на свою вагітність. Їхнє нове відео, яке зібрало понад 130 000 переглядів, демонструє низку заголовків "надзвичайних новин".

У кожному заголовку було щось інше, а найпомітнішим було: "Це так трагічно" та "Що, якщо один із них помре?"

Останній заголовок звучав так: "Одружені і дитина в дорозі".

Ролик змусив фанатів сумніватися, чи народиться у близнюків малюк. Багато шанувальників навіть уже привітали їх.

Одна людина написала: "Вітаю з оголошенням про народження дитини!!!"

Інший користувач додав: "Вітаю з вагітністю. Ви будете чудовими мамами".

Зазначимо, що сестри мають спільні органи нижче пояса та однакову кровоносну систему. Бріттані контролює ліву руку і ногу, а Еббі — праву. Вперше близнючки прославились після появи на шоу Опри Вінфрі в 1996 році та зйомок для обкладинки журналу LIFE.

Наразі сіамські близнючки працюють вчителями у своєму рідному містечку в Міннесоті (США). Чутки про вагітність вони не коментували.

Весілля Бріттані та Еббі Хенсел

Нагадаємо, Еббі та Бріттані Хенсел показали весільні фото.

Також Фокус писав про історії кохання, які дивували суспільство.