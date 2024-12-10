Телеведущий Владимир Остапчук в третий раз стал отцом: Екатерина Полтавская родила первенца

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук снова стал папой. Это третий ребенок у телеведущего.

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Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук снова стал папой. Об этом у себя на странице в Инстаграм сообщила Екатерина Полтавская сегодня, 10 декабря.

Так, третья жена Владимира Остапчука, Екатерина Полтавская, написала коротко: "Остапчук Тимофей!".

Заметим, что для 23-летней Екатерины это первый ребенок, а вот для Владимира — уже третий: телеведущий имеет двоих детей от предыдущего брака. Первой женой Владимира была Елена Войченко, с которой он прожил в браке 12 лет. В этом союзе родились двое детей: Эмилия (2013 г.р.) — старшая дочь телеведущего. Она очень творческий ребенок, занимается танцами и музыкой. Владимир неоднократно упоминал, что Эмилия растет настоящей леди, которая любит внимание и имеет тонкое чувство юмора. Эван-Александр (2018 г.р.) — младший сын Остапчука и Елены. Малыш обожает активные игры, а также, по словам отца, уже имеет характер лидера.

После развода Владимира и Елены в 2020 году дети остались жить с мамой. Однако телеведущий всегда подчеркивал, что поддерживает связь с ними и делает все возможное, чтобы быть частью их жизни.

Тимофей — это третий ребенок ведущего. Известно, что малыш родился еще утром в 11:36. Мальчик родился с весом 3020 и ростом 53 сантиметра. Об имени мальчика пара сообщила еще задолго до его рождения.

Фото: скрин

Как прошли роды, и как чувствует себя Екатерина и малыш, пара пока не рассказывает. Однако под заметкой поклонники уже засыпали новоиспеченных родителей поздравлениями.

Напомним, что Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская официально стали мужем и женой в августе 2023 года. Их роман начался после развода ведущего с его второй женой, Кристиной Горняк.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая жена Владимира Остапчука отреагировала на обвинения, что она бесплодна.