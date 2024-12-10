Телеведучий Володимир Остапчук втретє став батьком: Катерина Полтавська народила первістка

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук знову став татом. Це третя дитина у телеведучого.

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Відомий український телеведучий Володимир Остапчук знову став татом. Про це у себе на сторінці в Інстаграм повідомила Катерина Полтавська сьогодні, 10 грудня.

Так, третя дружина Володимира Остапчука, Катерина Полтавська, написала коротко: "Остапчук Тимофій!".

Зауважимо, що для 23-річної Катерини це перша дитина, а от для Володимира — вже третя: телеведучий має двох дітей від попереднього шлюбу. Першою дружиною Володимира була Олена Войченко, з якою він прожив у шлюбі 12 років. У цьому союзі народилися двоє дітей: Емілія (2013 р.н.) — старша донька телеведучого. Вона дуже творча дитина, займається танцями та музикою. Володимир неодноразово згадував, що Емілія росте справжньою леді, яка любить увагу та має тонке почуття гумору. Еван-Олександр (2018 р.н.) — молодший син Остапчука та Олени. Малюк обожнює активні ігри, а також, за словами батька, вже має характер лідера.

Після розлучення Володимира та Олени у 2020 році діти залишилися жити з мамою. Однак телеведучий завжди підкреслював, що підтримує зв’язок із ними та робить усе можливе, щоб бути частиною їхнього життя.

Тимофій — це третя дитина ведучого. Відомо, що малюк народився ще зранку об 11:36. Хлопчик народився з вагою 3020 та зростом 53 сантиметри. Про ім'я хлопчика пара повідомила ще задовго до його народження.

Фото: скрін

Як пройшли пологи, та як почувається Катерина та малюк, пара поки не розповідає. Однак під дописом шанувальники вже засипали новоспечених батьків привітаннями.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук і Катерина Полтавська офіційно стали чоловіком і дружиною у серпні 2023 року. Їхній роман розпочався після розлучення ведучого з його другою дружиною, Христиною Горняк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дружина Володимира Остапчука відреагувала на звинувачення, що вона безплідна.