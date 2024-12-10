Телеведучий Володимир Остапчук втретє став батьком: Катерина Полтавська народила первістка
Відомий український телеведучий Володимир Остапчук знову став татом. Це третя дитина у телеведучого.
Відомий український телеведучий Володимир Остапчук знову став татом. Про це у себе на сторінці в Інстаграм повідомила Катерина Полтавська сьогодні, 10 грудня.
Так, третя дружина Володимира Остапчука, Катерина Полтавська, написала коротко: "Остапчук Тимофій!".
Зауважимо, що для 23-річної Катерини це перша дитина, а от для Володимира — вже третя: телеведучий має двох дітей від попереднього шлюбу. Першою дружиною Володимира була Олена Войченко, з якою він прожив у шлюбі 12 років. У цьому союзі народилися двоє дітей: Емілія (2013 р.н.) — старша донька телеведучого. Вона дуже творча дитина, займається танцями та музикою. Володимир неодноразово згадував, що Емілія росте справжньою леді, яка любить увагу та має тонке почуття гумору. Еван-Олександр (2018 р.н.) — молодший син Остапчука та Олени. Малюк обожнює активні ігри, а також, за словами батька, вже має характер лідера.
Після розлучення Володимира та Олени у 2020 році діти залишилися жити з мамою. Однак телеведучий завжди підкреслював, що підтримує зв’язок із ними та робить усе можливе, щоб бути частиною їхнього життя.
Тимофій — це третя дитина ведучого. Відомо, що малюк народився ще зранку об 11:36. Хлопчик народився з вагою 3020 та зростом 53 сантиметри. Про ім'я хлопчика пара повідомила ще задовго до його народження.
Як пройшли пологи, та як почувається Катерина та малюк, пара поки не розповідає. Однак під дописом шанувальники вже засипали новоспечених батьків привітаннями.
Нагадаємо, що Володимир Остапчук і Катерина Полтавська офіційно стали чоловіком і дружиною у серпні 2023 року. Їхній роман розпочався після розлучення ведучого з його другою дружиною, Христиною Горняк.
Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дружина Володимира Остапчука відреагувала на звинувачення, що вона безплідна.