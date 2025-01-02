Леля, Оскар, Тім і Роза: які імена дали своїм дітям українські зірки у 2024 році

2024 рік приніс багато радості та змін для українських знаменитостей, адже чимало з них стали батьками або поповнили свої родини. Відомі артисти, телеведучі та блогери показали своє материнство та батьківство, поділившись радісними новинами. У цьому році народилося багато малюків, яких зірки назвали незвичайними та красивими іменами.

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2024 рік став роком поповнень у родинах українських знаменитостей. Артисти, телеведучі, блогери стали батьками малюків. Фокус підготував підбірку імен дітей знаменитостей, народжених у 2024 році.

Олександр Усик став батьком четвертий раз: у січні 2024 року у відомого боксера народилася донька, яку він і його дружина назвали Марією.

Віталій Козловський став батьком вперше. У лютому 2024 року у співака народився син, якого він з дружиною вирішили назвати Оскаром.

У березні 2024 року телеведуча Лілія Ребрик стала мамою втретє. Цього разу у неї народилася Аделіна.

Ще однією відомою мамою стала Іванна Онуфрійчук, яка 26 квітня 2024 року народила сина. Його батьки вирішили назвати його Адамом.

Марія Яремчук, відома співачка, стала мамою в травні 2024 року. Про це стало відомо завдяки ЗМІ, хоча артистка не планувала публікувати таку новину. Вона народила сина на ім’я Ян, а хто є батьком малюка, залишається загадкою. Співачка ретельно приховує своє особисте життя.

Влада Роговенко, блогерка і учасниця шоу "Супер модель по-українськи" та "Від пацанки до панянки", стала мамою вдруге. У травні 2024 року вона народила сина, якого назвали Тім.

Джамала стала багатодітною матусею 24 травня. У співачки та її чоловіка народився третій син, якого вони вирішили назвати Алім.

Євген Кот та Наталія Татарінцева, відомі танцівники, стали батьками дівчинки в липні 2024 року. Їх донька отримала ім’я Леля.

У липні 2024 року також сталося поповнення в родині Макса Чмерковського та його дружини Пети Маргатройд. У пари народився син, якого вони назвали Мілан.

Юлія Верба, блогерка, у вересні 2024 року стала мамою доньки на ім’я Роза. Це був перший малюк для Юлії.

Ще одна блогерка, Стася Макєєва, у вересні 2024 року народила сина на ім’я Марсель. Це другий малюк у її родині, адже у неї вже є донька на ім’я Мішель.

4 листопада 2024 року кулінарна блогерка Ліза Глінська стала мамою двійні. Вона та її чоловік назвали своїх донечок Поліною та Соломією. Це велике щастя для пари та їх родини.

10 грудня 2024 року Володимир Остапчук став багатодітним батьком. Блогерка Катерина Полтавська народила йому сина на ім’я Тимофій. Для Катерини це був первісток, а для Остапчука — третя дитина. Він також виховує доньку Емілію та сина Евана від попередніх шлюбів.

Блогерка Лідія Кошарська 18 грудня втретє стала мамою. Блогерка вже має двох дівчат — Тею та Нану. Третім народився син, якого назвали Лев.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сіамські близнючки натякнули на свою вагітність.

Крім цього, Фокус писав, що юна дівчина Венсана Касселя показалася на останніх тижнях вагітності.