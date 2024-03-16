Лилия Ребрик показала первые фото новорожденной дочери (фото)

Лилия Ребрик в третий раз стала матерью. Телеведущая рассказала, какое имя дала третьей дочери.

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42-летняя актриса и телеведущая Лилия Ребрик в третий раз стала мамой. Событие случилось вчера, 15 марта, об этом она сообщила у себя на странице в инстаграм.

Девушка родилась с ростом 52 сантиметра и весом 3500 килограмма. Назвали девочку Аделина.

"Наша Адель. Дикая Аделина Андреевна. Будь счастливой, Доченька", — написала Ребрик.

Естественно поклонники отреагировали на счастливое событие: "Поздравляю моя Квитка, всю ДИКУЮ семейку!!!", "Как красиво звучит. Поздравляю, это такое счастье, Лиля, пусть растет счастливая, здоровая и радует вас каждый день", "Ура! Поздравляю! Молодец! Счастья! Добра! Радости! Многая лета! Радуемся вместе с Вами", "Класс))))поздравляем. Пусть растет счастливая в своей замечательной семье! Аделина Андреевна", "Поздравляю, пусть растет здоровой, счастливой на радость родителям. Родителям здоровья, терпения", "Мои искренние поздравления! Пусть растет здоровой и счастливой под мирным небом!!!".

"Поздравляю. Какая замечательная новость!!! Здоровья крепкого маме и принцессе", — написала певица Джамала.

"Какое счастье!!! Поздравляем Лиля!!! Пусть растет здоровой и счастливой под мирным небом!!!", — написал режиссер Юрий Горбунов.

"Очень рад за вас!!!", — написал ведущий Анатолий Анатольевич.

"Ура! Какое Счастье вопреки всему, самые искренние поздравления", — написала актриса Екатерина Кузнецова.

Отметим, что Лилия Ребрик родила третью дочь от танцора Андрея Дикого. Пара в браке с 2011 года. В 2012 году ведущая родила дочь Диану. Еще через 4 года у пары родилась вторая дочь Полина.

Напомним, "Мама" Верки Сердючки ожидает пополнения в семье: появились первые фото. Кроме этого, Фокус писал, Максим Чмерковский со слезами на глазах сообщил, что его жена беременна после 4 месяцев после родов.