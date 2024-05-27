40-летняя Джамала стала многодетной мамой — какое имя получил третий ребенок певицы

Джамала в третий раз стала мамой мальчика. Певица три дня держала в тайне, что уже родила. Теперь певица официально многодетная мама.

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40-летняя украинская певица, которая имеет крымскотатарское происхождение, Джамала в третий раз стала мамой. Об этом певица сообщила у себя на странице в Инстаграм.

Как оказалось, у певицы родился третий мальчик еще три дня назад, 24 мая. Однако Джамала держала в секрете, что уже стала многодетной мамой.

Известно, что новорожденного мальчика назвали Алим Сеит-Бекир Оглу Сулейманов. Малыш родился с весом 3410 и ростом 51 сантиметр.

"Такой вежливый мальчик. Дал маме выступить с оркестром, потому что мама обещала и не могла подвести, принять награду, сказать речь, доехать домой, ну а тогда уже можно в роддом", — написала певица.

Под сообщением, которое опубликовала певица ее шувальники активно начали поздравлять с рождением третьего ребенка:

"Поздравляем!!!! Здоровья тебе и малышу! Мать трех сыночков — это мощно!", "Искренние поздравления, пусть растет здоровый и счастливый", "Какая замечательная новость утром! Поздравляю", "Урааа! Поздравляем малыша в этом мире!!! Будьте нам здоровы", "Большая радость!)) поздравления!".

Конечно к поздравлениям присоединились и звездные коллеги певицы:

"Поздравляю! Поздравляю! Поздравляю! Пусть его глаза всегда излучают счастье", — прокомментировала фотографию с малышом певица Кола.

"Ура! Поздравляю!", — написала блогер Алина Френдий.

"Поздравляем!!! Пусть растет самым счастливым", — прокомментировала певица Юлия Санина.

"Мамочка! Поздравляем всей семьей !!!! Ты мой герой !!!!", — написала певица Светлана Тарабарова, которая также многодетная мама.

"Поздравляю", — коротко подписал Дзидзьо.

"Мои поздравления!!!!", — прокомментировала рэперша Алена Алена.

Стоит отметить, что Джамала замужем за крымским татарином Сеит-Бекир Сулеймановым. Пара уже имеет двух сыновей — 8-летнего Эмира-Рахмана и Селима-Гирайа, которому в июне исполнится 4 года.

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