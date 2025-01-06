У чому мати народила: Каньє Вест зняв Б'янку Цензорі у ванній на честь її 30-річчя (відео)

Репер і раніше любив показувати свою дружину майже оголеною, але на її день народження перевершив сам себе.

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На честь 30-річчя Б'янки Цензорі її 47-річний чоловік Каньє Вест, який одягає свою дружину, м'яко кажучи, в дуже відверте вбрання, і зовсім опублікував відео з нею, де вона — повністю оголена. На сторінці в Instagram він опублікував чорно-білі кадри з дівчиною, яка сидить у ванній. Вона пристрасно дивиться в камеру, щось тихо говорить, перш ніж опустити погляд і повернути голову, щоб пригладити волосся.

"З днем народження, крихітко", – підписав пост музикант.

Це перший пост репера про його дружину з моменту його останнього оновлення акаунта в Instagram, на якому налічується понад 20 мільйонів підписників.

Б'янка відсвяткувала ювілей, влаштувавши вечірку зі знаменитостями на приватному острові на Мальдівах вартістю $6000 доларів за ніч. Подружжя поділилося деякими кадрами своєї бурхливої ночі в соціальних мережах. В одному з кліпів модель з Мельбурна насолоджується відвертим танцем у ледь помітному чорному боді з іспанською актрисою Пенелопою Крус під мелодію 212 Азілії Бенкс.

Серед інших гостей, запрошених на вечірку протягом ночі, були мати Цензорі Александра, сестра Анджеліна та австралійська професійна баскетболістка Ліз Кембідж. Каньє став за діджейський пульт і навіть увімкнув хіт Тейлор Свіфт, попри свою давню ворожнечу з попзіркою.

Потім він виголосив промову, перш ніж обійняти дружину і поцілувати її на місці, де була велика табличка "З днем народження, Б'янка".

Раніше Фокус писав, що Б'янка Цензорі повернулася до скандального модного прийому.