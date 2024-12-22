У Запорізькій області скандал через жарт із поліцейською формою: як і кого покарають (відео)

Жінки купили на ринку поліцейську форму, щоб нестандартно привітати подругу зі святом, однак тепер їм загрожує покарання.

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У місті Вільнянськ Запорізької області п'ятеро дівчат переодяглися в поліцейську форму, щоб привітати подругу з Днем народження, після чого виклали в мережу відповідне відео. Тепер їм загрожує штраф у розмірі від 17-34 тисяч гривень. Про це йдеться в сюжеті каналу "Ми — Україна" в рамках телемарафону.

Жінки переодяглися в поліцейську форму, щоб розіграти подругу

Вікторія Лінник, святкування Дня народження якої потрапило на відео, розповіла журналістам, що привітання стало для неї несподіванкою. Вона їхала на роботу, коли дорогою із Запоріжжя до Вільнянська її зупинили "поліцейські", які виявилися її переодягненими подругами. На оприлюднених у мережі кадрах можна побачити, як жінки в поліцейській формі танцюють, махають жезлами водіям.

"Я скажу одне, це був жарт", — сказала іменинниця.

За словами Вікторії, її подруги купили форму на одному з ринків у Запоріжжі. Журналісти відвідали ринок, зазначивши, що там справді продається поліцейська атрибутика — штани, куртки та шеврони. Форму, куплену для свята, поліція вилучила як речовий доказ.

"Цивільні особи використовували форму співробітників поліції, щоб привітати свою знайому з днем народження. Їм загрожують штрафи", — заявив начальник Вільнянського районного відділу поліції Олександр Гордієнко.

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За даними журналістів, учасницям розіграшу загрожує штраф у розмірі від 17-34 тисяч гривень. На іменинницю протокол не складали, оскільки форму вона не одягала. Зі свого боку Вікторія повідомила про намір зустрітися з адвокатом і подати на поліцейських до суду. За словами жінки, її викликали на допит, знімали відбитки пальців і фотографували.

Юрист Дмитро Майстро наголосив, що інших учасниць свята притягнули до відповідальності законно. Він наголосив, що якщо громадянин, який не є поліцейським, використовує форму, знаки чи шеврони поліції, за це передбачена відповідальність.

Нагадаємо, у Харкові невідомий чоловік під час спілкування з поліцією вкусив одного з правоохоронців за стегно. Спочатку суд призначив йому два роки ув'язнення, але при цьому замінив покарання випробувальним терміном.

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