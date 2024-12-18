Волонтерів штрафують на 100 тисяч: чому карають за авто для ЗСУ і що говорять у Раді

Суди за поданням митників нараховують штрафи за волонтерські автомобілі, які ввозились в Україну у 2022-23 роках, розповіла народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна. У Раді планують розв'язати цю проблему.

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Транспорт на потреби Сил оборони потрапляє в Україну як гуманітарна допомога, яка спеціальним способом оформляється на митниці. Під час оформлення волонтери вказують військовослужбовця з конкретної військової частини, який прийме автомобіль на баланс підрозділу. Водночас інколи автомобілі потрапляють в ЗСУ, але волонтерам доводиться платити штрафи через порушення митного законодавства. Про причини штрафів і про те, як це питання можна вирішити, народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна написала в Telegram-каналі.

Южаніна пояснила, чому волонтерів карають штрафами, хоч вони допомагають ЗСУ отримувати транспортні засоби з-за кордону. Проблема полягає в тому, що інколи автомобілі отримують не ті військові частини, які вказувались у митних декларація. У такому випадку Митний кодекс вважає, що відбулось порушення і люди мають сплатити штраф 100 тис. грн. Зі слів нардепки, вже були судові рішення щодо такого покарання, яке стосувалось машин, ввезених у 2022-23 рр.

Щоб захистити волонтерів та щоб не припинилось надходження гуманітарної допомоги, нардепи планують внести зміни у Митний кодекс, ідеться у дописі політикині. З її слів, на розгляд Верховної Ради внесено законопроєкт, який скасує штраф за гуманітарну допомогу, яку отримала не задекларована військова частина. Щоб не було покарання, досить надати митникам документ, який підтвердить отримання авто військовими з іншого підрозділу.

Штрафи для волонтерів - публікація Южаніної Фото: Скриншот

На порталі Ради поки що немає законопроєкту про зміни Митного кодексу для скасування штрафів для волонтерів.

Волонтери та автомобілі для ЗСУ

Зазначимо, Фокус писав про діяльність волонтерів, які допомагають ЗСУ. Наприклад, весною 2024 року виникла загроза затримки гуманітарних вантажів через блокаду кордону, яку здійснювали польські фермери. Тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що вантажі цієї категорії не зупиняють і вони вільно потрапляють в Україну.

Водночас у серпні 2024 Львівська митниця розповіла про порушення, яке намагались здійснити люди, які удавали з себе волонтерів. Псевдоволонтери намагались ввезти автомобіль Porsche Cayenne, який перевозили на причепі і який, як з'ясувалось, вже побував у ДТП. При цьому громадяни-перевізники запевняли, що везуть транспорт на допомогу Силам оборони. З'ясувалось, що компанія-відправник з Німеччини насправді не відправляла таку "гуманітарку", тому перевізника покарали — він сплатить 100% варто авто.

Нагадуємо, народні депутати подали у Раду низку інших законів, один з яких стосується множинного громадянства. Тим часом видання Politico розповіло про підготовку до перших виборів в Україні після війни і про те, що відповідні закони слід прийняти за рік до голосування.