Зміни у законодавстві мають відбутись не менш як за рік до виборів, враховуючи потреби усіх категорій українців — і тих, хто проживає на окупованих територіях, і тих, хто опинився за кордоном.

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В Україні народні обранці шукають спосіб проведення наступних виборів, які відбудуться після війни і гарантуватимуть безпеку, серед іншого, для українців на окупованих територіях. Крім того, голосування має відбутись таким способом, щоб свій голос могли віддати і цивільні, і військові, і біженці. Про можливість електронного голосування в Україні на перших виборах після завершення війни написало видання Politico.

Журналісти поспілкувались головою комітету ВР з питань організації держвлади Оленою Шуляк зі "Слуг народу" та з очільницею ГО "Громадянська мережа "Опора" Ольгою Айвазовською щодо виборів в Україні. Найперше у статті нагадали, що вибори, згідно з Конституцією, можуть відбутись лише після війни. Під час розмови з'ясувалось, що українські політики вивчають кращий європейський досвід щодо голосування різними методами, зокрема — електронне голосування. При цьому зміни у відповідному законодавстві мають відбутись не менш як за рік до виборів і врахувати потреби усіх категорій українців — і тих, хто проживає на окупованих територіях, і тих, хто опинився за кордоном, і переміщених осіб.

Зі слів Шуляк, на сьогодні вивчаються існуючі способи голосування — електронне голосування та як воно технічно реалізовується, а також "голосування поштою, голосування за кордоном у день виборів, голосування за довіреністю". Політикиня відзначила, що є проблема навіть з реєстром виборців, оскільки багато українців виїхало за кордон і є 6,5 переміщених осіб.

"Ми маємо зрозуміти, як ми можемо демократично провести вибори, використовуючи найкращі та найефективніші практики", — сказала вона.

Водночас Айвазовська зауважила, що підготовка інфраструктури до виборів дійсно має проводиться навіть тоді, коли не відомо, коли ці вибори відбудуться. В іншому випадку можна припустити, що "[держава] відходить від стандартів демократії".

Вибори в Україні — деталі

Зазначимо, питання про вибори президента та народних депутатів підіймалось закордонними політиками у 2023 році, коли підходили терміни перевиборів, відкладених через війну. У листопаді 2023 року, у відповідь на ідеї американського сенатора Ліндсі Грема, представники фракцій Верховної Ради уклали угоду про те, що вибори відкладаються на час після війни. У 2024 році почався тиск на президента Володимира Зеленського: у вересні видання The Economist написало, що глава держави хотів би провести вибори у 2025 році, щоб "зміцнити владу".

Тим часом весною 2024 голова ЦВК Сергій Дубовик розповів журналістам, що створено три комісії, які вивчають можливість електронного голосування, наприклад, із застосуванням застосунку "Дія". Водночас посадовець назвав, чому поки що "Дію" не можливо використати: бо не буде таємниці голосування і є загроза зламу системи.

Нагадуємо, 6 грудня видання El Mundo написало про можливість "золотого заслання" Зеленського у Лондон, при цьому в Україні мали б відбутись вибори.