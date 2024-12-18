Изменения в законодательстве должны состояться не менее чем за год до выборов, учитывая потребности всех категорий украинцев — и тех, кто проживает на оккупированных территориях, и тех, кто оказался за рубежом.

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В Украине народные избранники ищут способ проведения следующих выборов, которые состоятся после войны и будут гарантировать безопасность, среди прочего, для украинцев на оккупированных территориях. Кроме того, голосование должно состояться таким способом, чтобы свой голос могли отдать и гражданские, и военные, и беженцы. О возможности электронного голосования в Украине на первых выборах после завершения войны написало издание Politico.

Журналисты пообщались с председателем комитета ВР по вопросам организации госвласти Еленой Шуляк из "Слуг народа" и с главой ОО "Гражданская сеть "Опора" Ольгой Айвазовской относительно выборов в Украине. Прежде всего в статье напомнили, что выборы, согласно Конституции, могут состояться только после войны. Во время разговора выяснилось, что украинские политики изучают лучший европейский опыт по голосованию различными методами, в частности — электронное голосование. При этом изменения в соответствующем законодательстве должны состояться не менее чем за год до выборов и учесть потребности всех категорий украинцев — и тех, кто проживает на оккупированных территориях, и тех, кто оказался за границей, и перемещенных лиц.

По словам Шуляк, на сегодня изучаются существующие способы голосования — электронное голосование и как оно технически реализуется, а также "голосование по почте, голосование за границей в день выборов, голосование по доверенности". Политик отметила, что есть проблема даже с реестром избирателей, поскольку многие украинцы выехали за границу и есть 6,5 перемещенных лиц.

"Мы должны понять, как мы можем демократично провести выборы, используя лучшие и самые эффективные практики", — сказала она.

В то же время Айвазовская отметила, что подготовка инфраструктуры к выборам действительно должна проводится даже тогда, когда не известно, когда эти выборы состоятся. В противном случае можно предположить, что "[государство] отходит от стандартов демократии".

Выборы в Украине — детали

Отметим, вопрос о выборах президента и народных депутатов поднимался зарубежными политиками в 2023 году, когда подходили сроки перевыборов, отложенных из-за войны. В ноябре 2023 года, в ответ на идеи американского сенатора Линдси Грэма, представители фракций Верховной Рады заключили соглашение о том, что выборы откладываются на время после войны. В 2024 году началось давление на президента Владимира Зеленского: в сентябре издание The Economist написало, что глава государства хотел бы провести выборы в 2025 году, чтобы "укрепить власть".

Между тем весной 2024 года глава ЦИК Сергей Дубовик рассказал журналистам, что созданы три комиссии, которые изучают возможность электронного голосования, например, с применением приложения "Дія". В то же время чиновник назвал, почему пока "Дію" невозможно использовать: потому что не будет тайны голосования и есть угроза взлома системы.

Напоминаем, 6 декабря издание El Mundo написало о возможности"золотой ссылки" Зеленского в Лондон, при этом в Украине должны были бы состояться выборы.