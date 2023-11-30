У Верховній Раді погодились не іти на вибори до кінця війни: підтримали не усі (фото)

Документ, у якому погодились не проводити вибори, не підписала одна депутатська група, у складі якої 17 народних обранців.

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Голови більшості фракції Верховної Ради, а також окремі народні депутати, підписали особливий документ за підсумками дев'ятого "Діалогу Жана Моне", який відбувався у Закарпатській області в середині листопада 2023 року. Нардепи погодились відкласти вибори до парламенту на час після перемоги у війні. Про це ідеться у дописі пресслужби на вебпорталі Ради.

Зустріч парламентарів відбулась у селищі Тур’я Пасіка Закарпатської області і тривала три дні — з 10 по 12 листопада 2023 року. В зустрічі взяли участь представники усіх парламентських фракцій, які й підписали документ під назвою "Висновки, прийняті під час дев'ятого Діалогу Жана Море". У одному з абзаців вказано, що вибори відбудуться через шість місяців після завершення війни. При цьому будуть дотримуватись існуючого законодавства, але внесуть певні зміни щодо "змагальності кандидатів у межах одного виборчого списку".

У тексті також написали, що парламентарі "зобов'язуються утримуватись від дій, які можуть дискредитувати роботу парламенту як всередині країни, так і на міжнародній арені". Також зазначили, що переконані у важливості загальнонаціональних виборів, які відбудуться після війни.

Пресслужба ВРУ опублікувала документ і показала, хто саме підписав відмову від виборів. Серед них — представники та очільники фракцій та груп: "Слуга народу" (Давид Арахамія), "Європейської солідарності" (Ірина Геращенко), "Батьківщини" (Юлія Тимошенко), "Голос" (Олександра Устінова), "Довіра" (Володимир Арешонков), "Платформа за життя та мир" (Михайло Папієв), "Довіра" (Лариса Білозір). В кінці від руки дописано прізвище Анни Скороход з групи "За майбутнє".

Перший підпис — першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка. Немає підпису представників депутатської групи "Відновлення України", до складу якої входять, наприклад, Вадим Столар, Олександр Фельдман, Євгеній Шевченко.

Крім того, у документі вказують, що нардепи усвідомлюють виклики, які стоять перед Україною у зв'язку з російською агресією, а також на шляху до Європейського Союзу. Тому погодились, що спільно будуть реформувати парламент та прийматимуть без затримок потрібні країні рішення.

Текст документу щодо виборів в Україні

Вибори в Україні — деталі

Зазначимо, "Діалоги Жана Моне" за часів російського вторгнення відбуваються вдруге. Захід організовують за підтримки низки європейських парламентських інституцій. Він має на меті досягати злагодженості заради миру та співпраці серед парламентарів. Для цього проводять медіацію задля підтримання діалогу. В Україні ці заходи проводять, починаючи з 2016 року.

Між тим деякі західні політики влітку та восени 2023 року пропонували українським урядовцям провести вибори — до Верховної Ради або президентські. При цьому президент України Володимир Зеленський пояснював, що це не можливо, оскільки не відповідає українському законодавству.

Водночас один з українських експертів опублікував свій прогноз на 2024 рік. У прогнозі вказав, що очікує в наступному році хоча б парламентських виборів, бо вони, на цього думку, прямо не заборонені Конституцією України.

Нагадуємо, західні ЗМІ розповіли про новий спосіб, яким КНДР відправили в Росію снаряди. При цьому українські спецслужби розповіли, що підірвали тунель, по якому проходила залізниця у напрямку Китаю та Північної Кореї.