Питання легітимності: експертка розповіла, чи можна провести вибори в Україні у 2024 році

На думку докторки політичних наук Галини Зеленько, легітимність визначається не тільки законністю, а й рівнем довіри громадян до інститутів президента і парламенту.

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Відповідно до закону, під час воєнного стану, повноваження президента і депутатів Верховної Ради України автоматично продовжуються. Однак, питання "легітимності" президента Володимира Зеленського потрібно ставити не тільки з точки зору законності, а й довіри населення, яка зараз на найвищому рівні за всю історію незалежності України. Про це в інтерв'ю Фокусу розповіла доктор політичних наук, професор і член-кореспондент Національної академії наук України Галина Зеленько.

На її думку, всі коментарі та думки з приводу виборів впираються в питання подальшої легітимності президента без проведення таких.

"От кажуть, що все — парламент буде нелегітимний, президент буде нелегітимний, бо термін каденції закінчився, отже — все", — зазначила Зеленько. По-перше, що таке легітимність? Легітимність — це, з одного боку, законність, а з іншого — підтримка, довіра громадян. З точки зору законності, у нас не виникає якоїсь правової колізії, що ось, закінчився термін каденції парламенту чи президента і все, вони не мають права. Вони мають право і далі працювати, тому що Конституцією визначено, що в разі правового режиму воєнного стану, який у нас є, ці повноваження автоматично продовжуються. Тому в нас не виникає якогось правового вакууму".

Легітимність президента без виборів у 2024 році

Зеленько зазначає, що довіра є складовою легітимності. Довіра до інструментів, за допомогою яких обирали, і до персон, за яких голосували. Наразі рівень довіри населення до Верховної Ради та президента вищий, ніж у попередні роки.

"Лабораторія законодавчих ініціатив провела аналіз діяльності парламенту за півтора року війни. Станом на літо вони там ухвалили 800 з гаком нормативно-правових актів. Це на 15-20% більше, ніж у попередні роки. Тобто з точки зору ефективності парламенту, він навіть ефективніший, ніж був. Я не буду говорити про зміст законів, ясно, що там може бути багато нарікань, але вони виконують свою функцію ухвалення законів. Рівень довіри до Верховної Ради вищий, ніж зазвичай, тому що зазвичай, оскільки це колегіальний орган, рівень довіри до нього завжди невисокий", — каже Зеленько.

Також експертка зазначила, що за чинного президента проголосували майже 74% відсотка громадян.

"Тобто з точки зору легітимності — це дуже високий рівень підтримки. Ніхто з попередніх президентів не обирався такою кількістю голосів. І рівень підтримки у президента Зеленського зараз близько 70%, він трохи знизився, але це значно вище, ніж зазвичай буває", — додала Зеленько.

Чи можуть провести вибори у 2024 році

Експертка пропонує змоделювати ситуацію, за якої відбуватимуться вибори президента України. У поточних реаліях неможливо забезпечити явку, яку можна порівняти з тією, що фіксувалася на минулих виборах 2019 року.

"Така кількість людей просто не візьме участі у виборах. Ось тоді будуть проблеми з легітимністю, тому що неможливо забезпечити високу явку. Навіть якщо оберуть, щось не так, людина скаже, — "а це не мій президент, я його не обирав, я не ходив на вибори". Тоді-то і будуть проблеми з легітимністю президента", — зазначає Зеленько.

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Демократія без виборів. Чи стане проведення голосування в Україні предметом спекуляцій на Заході

За її словами, у такому разі дефіцит легітимності обраного президента буде значно вищим.

"Мова не про довіру до персони Зеленського, це питання довіри до інституції та рішень, які вона ухвалює", — додає Зеленько.

На думку експертки, аби провести голосування, необхідно змінювати закон, який враховуватиме, що не всі громадяни можуть особисто прийти на виборчу дільницю.

Чому порушують тему виборів

Зеленько зазначає, що тема виборів просувається на тлі розмов про необхідність запровадити перемир'я і дозволити чоловікам виїзд за кордон, що ставить під загрозу національну безпеку.

"Чому починають мусолити тему перемир'я? Тому що вони розуміють, що тільки за цих умов можна провести вибори. Або мусолять тему, що потрібно дозволити чоловікам виїзд за кордон — це просто забирають голоси виборців, це — потенційний електорат. Це абсолютно шкідливі речі, які вкидають у суспільство. Проблема в правильній розстановці пріоритетів, а це відсіч ворогу, а потім уже вибори", — резюмувала Зеленько.

Нагадаємо, 6 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз вибори не актуальні. За його словами, в Україні мають припинитися "хвилі" з будь-якими речами, які розколюють політично.

Раніше, 11 жовтня Зеленський заявив, що не піде на другий термін після завершення війни, але під час бойових дій готовий балотуватися.