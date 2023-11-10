Демократія без виборів. Чи стане проведення голосування в Україні предметом спекуляцій на Заході

В США звернули увагу на рішення України не проводити вибори під час воєнного стану. Ситуацію там зрозуміли, але нагадали про необхідність збереження сильної демократії навіть в такий час. Фокус розбирався, як це відобразиться на подальших відносинах з союзниками

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США з розумінням ставляться до рішення України не проводити вибори президента під час війни. Але, разом з тим, там наголошують в необхідності конституційного підходу до збереження сильної демократії у воєнний час. З такою заявою виступив представник Державного департаменту США Ведант Патель під час нещодавнього брифінгу.

За словами чиновника, десятки мільйонів громадян стали біженцями та тимчасово переміщеними особами, а майже 20% України знаходиться під окупацією. Патель також зазначив, що позиція президента Володимира Зеленського щодо непровдення виборів під час воєнного стану цілком відповідає Конституції.

Тема ймовірних президентських виборів в України набула розголосу разом з чутками про конфлікт оточення Зеленського з вищим військовим керівництвом. Ситуацію роздмухали одразу дві резонансні статті в авторитетних західних виданнях, про те що війна в Україні знаходиться у патовій ситуації, а сам президент не налаштований до компромісів.

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Примітно, що вперше про вибори 2024 року почали говорити представники Європейського Союзу. В травні президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що він наполягає на необхідності проведення виборів влади в Україні під час воєнного стану. Проблему їхньої організації та проведення має вирішувати саме українська влада.

Згодом на ці заклики відгукнулися й представники української влади. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану. Цю заяву він зробив в інтервʼю парламентському телеканалу "Рада".

Коли в Україні починаються вибори

Фокус розповідав, що в Україні вже повним ходом йде підготовка до виборів серед різних політичних сил. Виборчі штаби знаходяться в повній готовності, хоч політики і не проявляють публічної активності.

В Центральній виборчій комісії повідомляють, що не отримували жодної інформації про можливу підготовку до президентських виборів. Там нагадали, що повноваження президента не зупиняться в день проведення виборів, а згідно з законом, під час оголошення воєнного стану вони не проводяться.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, вибори президента України призначаються не пізніше як за сто днів до дня голосування. Сам виборчий процес стартує за 90 днів до цієї дати. Рішення про проведення виборів приймає Верховна Рада, ухваливши відповідну постанову. Чергові вибори президента мають пройти 31 березня 2024 року, проте через воєнний стан, їх проведення неможливе. Щодо Верховної Ради, то нових парламентарів мали обирати 29 жовтня 2023 року. Вибори не відбулися з тієї ж причини.

Українські вибори та спекуляції на Заході

Тема виборів в Україні не була на порядку денному США. До того, після 2019 року у Вашингтоні намагаються зайвий раз оминати говорити про це з Києвом. Нагадаємо, українське керівництво потрапило до гучного політичного скандалу через тиск Дональда Трампа щодо родини Джо Байдена, тоді ще кандидата в президенти. Все це закінчилося процесом імпічменту для Трампа. Варто зауважити, що свою заяву Патель зробив не особисто від себе, а у відповідь на поставлене журналістом запитання.

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На думку експерта з політичних питань Українського інституту майбутнього Ігоря Попова, заяву Пателя варто розглядати як певну завуальовану відповідь республіканцям з табору трампістів, так звана група MAGA.

"Йдеться про закиди, мовляв, адміністрація Байдена допомагає Україні, а там не збираються проводити законні вибори, що мають відбутися в строк. При цьому ситуацію розхитували б в будь-якому випадку – провели б ми вибори, вони б сказали, що ці вибори незаконні та не мають нічого спільного з демократичними виборами, якщо не проведемо – то говоритиму, про зловживання під час їхнього проведення. Я думаю, що цю заяву варто розглядати саме під таким кутом. Зараз на Заході політики активізуються на цій темі, ми вже чули щось подібне від Рамасвамі та Сійярто, далі ця карта буде розігруватися ще більше, окремі політики будуть спекулювати. Можна стовідсотково прогнозувати, що РФ візьметься за тему виборів в Україні, а після проведення своїх, у березні, ще більше підсилить пропагандистську роботу", — пояснює він Фокусу.

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За словами політолога Олексія Кошеля, ймовірність того, що вибори будуть проведені залишається. Так, президент заявив, що зараз вони не на часі, але не було зроблено відповідних звернень до Конституційного суду щодо тлумачення цих норм. Може виникнути прецедент, що до майбутніх виборів виникнуть запитання щодо їхньої законності та легітимності обраної влади.

Разом з тим, політологи впевнені, що на Заході вже сформувалася своєрідна політична коаліція, що підтримує рішення не проводити вибори в Україні під час воєнного стану. Ця заява Держдепу гарна тим, що засвідчує консенсус від міжнародних партнерів України щодо проведення виборів під час війни. До внутрішнього українського консенсусу про неправильність проведення виборів додалася ще й міжнародна підтримка та розуміння ситуації.

Слова представника Держдепу повністю повторюють те, що говорило нещодавно МЗС Німеччини. Ніхто не збирається розбиратися в тонкощах та конструкціях українського законодавства, тому проведення виборів – це особиста справа України. Наші партнери спокійно приймуть проведемо ми вибори чи ні, але щодо збереження демократичного курсу нам не дадуть спокою.

"Заява Держдепу досить показова, з однієї сторони вони говорять, що приймуть будь-яке рішення щодо проведення виборів в Україні, а з іншого нагадують в необхідності збереження демократичного курсу. Йдеться про збереження свободи слова в країні, діяльності політичних партій та опозиції, зупинку незрозумілих переслідувань міських голів. До речі, про це ж йдеться і в висновку Європейської комісії щодо початку переговорів про вступ України у ЄС", — говорить Фокусу Кошель.

Хто підписуватиме договір з Росією

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко пояснює увагу Держдепу до ймовірності проведення виборів в Україні, саме виборами президента в США. На його думку, адміністрації Байдена потрібно отримати результат по Україні та Ізраїлю ще до початку виборчої кампанії.

"Є ймовірність, що Вашингтон думає, хто буде підписувати домовленості з Росією, які вочевидь будуть на незручних умовах для України. США мають розуміти, хто буде цією людиною в Україні та які наслідки можна спрогнозувати", — говорить він Фокусу.

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Експерт зауважує, що відкласти на певний час вибори не є проблемою, тим більше їх наразі неможливо провести. Як приклад, він згадує вибори в США та Великій Британії під час Другої світової війни.

"У нас три політично різні України – в окупації, в еміграції та в зоні бойових дій. Питання як організувати виборчий процес та голосування не вирішено. Якщо влада піде на електронне голосування, то це стане першим кроком до побудови путінського режиму в Україні", — резюмує Небоженко.

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