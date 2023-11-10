Демократия без выборов. Станет ли проведение голосования в Украине предметом спекуляций на Западе

В США обратили внимание на решение Украины не проводить выборы во время военного положения. Ситуацию там поняли, но напомнили о необходимости сохранения сильной демократии даже в такое время. Фокус разбирался, как это отразится на дальнейших отношениях с союзниками

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США с пониманием относятся к решению Украины не проводить выборы президента во время войны. Но, вместе с тем, там подчеркивают необходимость конституционного подхода к сохранению сильной демократии в военное время. С таким заявлением выступил представитель Государственного департамента США Ведант Патель во время недавнего брифинга.

По словам чиновника, десятки миллионов граждан стали беженцами и временно перемещенными лицами, а почти 20% Украины находится под оккупацией. Патель также отметил, что позиция президента Владимира Зеленского относительно непроведения выборов во время военного положения вполне соответствует Конституции.

Тема вероятных президентских выборов в Украине получила огласку вместе со слухами о конфликте окружения Зеленского с высшим военным руководством. Ситуацию раздули сразу две резонансные статьи в авторитетных западных изданиях, о том, что война в Украине находится в патовой ситуации, а сам президент не настроен на компромиссы.

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Примечательно, что впервые о выборах 2024 года начали говорить представители Европейского Союза. В мае президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что он настаивает на необходимости проведения выборов власти в Украине во время военного положения. Проблему их организации и проведения должна решать именно украинская власть.

Впоследствии на эти призывы откликнулись и представители украинской власти. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заверил, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения. Это заявление он сделал в интервью парламентскому телеканалу "Рада".

Когда в Украине начинаются выборы

Фокус рассказывал, что в Украине уже полным ходом идет подготовка к выборам среди разных политических сил. Избирательные штабы находятся в полной готовности, хоть политики и не проявляют публичной активности.

В Центральной избирательной комиссии сообщают, что не получали никакой информации о возможной подготовке к президентским выборам. Там напомнили, что полномочия президента не остановятся в день проведения выборов, а по закону, во время объявления военного положения они не проводятся.

Напомним, согласно действующему законодательству, выборы президента Украины назначаются не позднее чем за сто дней до дня голосования. Сам избирательный процесс стартует за 90 дней до этой даты. Решение о проведении выборов принимает Верховная Рада, приняв соответствующее постановление. Очередные выборы президента должны пройти 31 марта 2024 года, однако из-за военного положения, их проведение невозможно. Что касается Верховной Рады, то новых парламентариев должны были выбирать 29 октября 2023 года. Выборы не состоялись по той же причине.

Украинские выборы и спекуляции на Западе

Тема выборов в Украине не была на повестке дня США. К тому же, после 2019 года в Вашингтоне стараются лишний раз обходить говорить об этом с Киевом. Напомним, украинское руководство попало в громкий политический скандал из-за давления Дональда Трампа в отношении семьи Джо Байдена, тогда еще кандидата в президенты. Все это закончилось процессом импичмента для Трампа. Стоит заметить, что свое заявление Патель сделал не лично от себя, а в ответ на заданный журналистом вопрос.

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По мнению эксперта по политическим вопросам Украинского института будущего Игоря Попова, заявление Пателя стоит рассматривать как некий завуалированный ответ республиканцам из лагеря трампистов, так называемая группа MAGA.

"Речь идет об упреках, мол, администрация Байдена помогает Украине, а там не собираются проводить законные выборы, которые должны состояться в срок. При этом ситуацию расшатывали бы в любом случае — провели бы мы выборы, они бы сказали, что эти выборы незаконны и не имеют ничего общего с демократическими выборами, если не проведем — то буду говорить о злоупотреблениях во время их проведения. Я думаю, что это заявление стоит рассматривать именно под таким углом. Сейчас на Западе политики активизируются на этой теме, мы уже слышали нечто подобное от Рамасвами и Сийярто, дальше эта карта будет разыгрываться еще больше, отдельные политики будут спекулировать. Можно стопроцентно прогнозировать, что РФ возьмется за тему выборов в Украине, а после проведения своих, в марте, еще больше усилит пропагандистскую работу", — объясняет он Фокусу.

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По словам политолога Алексея Кошеля, вероятность того, что выборы будут проведены остается. Так, президент заявил, что сейчас они не ко времени, но не было сделано соответствующих обращений в Конституционный суд относительно толкования этих норм. Может возникнуть прецедент, что к предстоящим выборам возникнут вопросы относительно их законности и легитимности избранной власти.

Вместе с тем, политологи уверены, что на Западе уже сформировалась своеобразная политическая коалиция, которая поддерживает решение не проводить выборы в Украине во время военного положения. Это заявление Госдепа хорошо тем, что свидетельствует о консенсусе от международных партнеров Украины относительно проведения выборов во время войны. К внутреннему украинскому консенсусу о неправильности проведения выборов добавилась еще и международная поддержка и понимание ситуации.

Слова представителя Госдепа полностью повторяют то, что говорил недавно МИД Германии. Никто не собирается разбираться в тонкостях и конструкциях украинского законодательства, поэтому проведение выборов — это личное дело Украины. Наши партнеры спокойно примут проведем мы выборы или нет, но относительно сохранения демократического курса нам не дадут покоя.

"Заявление Госдепа достаточно показательно, с одной стороны они говорят, что примут любое решение о проведении выборов в Украине, а с другой напоминают в необходимости сохранения демократического курса. Речь идет о сохранении свободы слова в стране, деятельности политических партий и оппозиции, остановке непонятных преследований городских голов. Кстати, об этом же говорится и в заключении Европейской комиссии о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС", — говорит Фокусу Кошель.

Кто будет подписывать договор с Россией

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко объясняет внимание Госдепа к вероятности проведения выборов в Украине, именно выборами президента в США. По его мнению, администрации Байдена нужно получить результат по Украине и Израилю еще до начала избирательной кампании.

"Есть вероятность, что Вашингтон думает, кто будет подписывать договоренности с Россией, которые явно будут на неудобных условиях для Украины. США должны понимать, кто будет этим человеком в Украине и какие последствия можно спрогнозировать", — говорит он Фокусу.

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Эксперт отмечает, что отложить на время выборы не является проблемой, тем более их сейчас невозможно провести. В качестве примера, он вспоминает выборы в США и Великобритании во время Второй мировой войны.

"У нас три политически разные Украины — в оккупации, в эмиграции и в зоне боевых действий. Вопрос как организовать избирательный процесс и голосование не решен. Если власть пойдет на электронное голосование, то это станет первым шагом к построению путинского режима в Украине", — резюмирует Небоженко.

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