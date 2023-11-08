"Мы ясно заявили": в США отреагировали на слова Зеленского о выборах во время войны

По словам представителя Госдепартамента США Веданта Пателя, позиция украинского президента не проводить выборы во время войны "согласуется с их Конституцией".

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В Государственном департаменте США выразили понимание касательно позиции президента Украины Владимира Зеленского в вопросе проведения выборов во время войны. Об этом пишет газета Barron's 7 ноября.

Авторы публикации отмечают, что все выборы в Украине, включая президентские, технически отменены в соответствии с военным положением, действующим с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель подчеркнул, что решение не проводить выборы в Украине "согласуется с их Конституцией". Он отметил, что украинский народ продолжает борьбу за выживание.

"Мы также ясно заявили нашим украинским партнерам о нашей приверженности поддержке не только Украины в ее борьбе, но и о нашей приверженности поддержке осторожного и конституционного подхода к сохранению сильной демократии в военное время", — добавил Патель.

Выборы в Украине во время войны: что сказал Зеленский

Напомним, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас выборы не актуальны. По его словам, в Украине должны прекратиться "волны" с любыми вещами, которые раскалывают политически.

"Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно — как-то так… легкомысленно и играючи вбрасывать в общество тематику выборов", — сказал президент.

Ранее, 11 октября Владимир Зеленский заявил в комментарии СМИ, что не пойдет на второй срок после завершения войны, но во время боевых действий готов баллотироваться.