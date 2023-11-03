Выборы президента Украины во время войны: в МИД озвучили позицию Зеленского, — СМИ

Проведение выборов президента Украины во время полномасштабной войны с РФ приведет к "беспрецедентным" вызовам, считает глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов следующей весной, однако взвешивает все "за" и "против", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 ноября во время брифинга, пишет Sky News.

По его словам, проведение избирательной гонки во время полномасштабной войны с Российской Федерацией приведет к "беспрецедентным" вызовам.

"Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает различные "за" и "против" (относительно проведения выборов президента — ред.), — заявил Дмитрий Кулеба.

При нормальных обстоятельствах президентские выборы должны были бы состояться в марте следующего года, и пятилетний срок Зеленского подходил бы к концу. Однако в условиях военного положения выборы в Украине приостановлены.

Выборы 2024 в Украине — что стоит знать

Выборы Президента Украины 2024 — очередные выборы Президента Украины по закону должны состояться в 2024 году. Первый тур — 31 марта, второй (в случае назначения) — 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский 4 октября впервые допустил возможность проведения выборов в Украине во время войны. Для этого должна быть обеспечена безопасность избирателей.

По словам главы государства, Верховная Рада должна решить все задачи, чтобы гарантировать безопасный доступ к местам голосования. Он отметил, что украинские граждане должны голосовать, не подвергаясь атакам.

"Ситуация сложная, но выборы в Украине могут состояться", — сказал Зеленский.

Также у президента есть вопросы относительно того, как быть с временно оккупированными территориями и их жителями. "Все украинцы на оккупированных территориях очень важны, — сказал он. — Но относительно тех, кто 24 февраля попал под оккупацию — что делать, прежде всего, с ними?". Еще необходимо обеспечить возможность для волеизъявления украинских защитников, поскольку "они отстаивают права людей, а сами не будут иметь права голосовать". На выборах должны присутствовать наблюдатели, но вопрос о том, "как они будут в окопах", остается открытым.

Напомним, 18 августа Фокус писал, что ЦИК намерен предоставить 9,5 млрд грн на выборы депутатов и президента в 2024 году. Проведение выборов народных депутатов Украины будет стоить более 3,7 млрд грн, а голосование за президента — 5,4 млрд грн.