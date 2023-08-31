"Я ничего не боюсь": Зеленский готов баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году

По словам президента, он готов противостоять любому, кто попытается изменить законодательство, чтобы провести выборы.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, если они будут проведены. Об этом он рассказал в интервью португальскому изданию RTP, опубликованном 29 августа.

Зеленский отметил, что конституция Украины не предусматривает проведения выборов в условиях военного положения, готов противостоять любому, кто захочет изменить законодательство, чтобы разрешить проведение выборов во время войны.

"Юридически мы сейчас не имеем права проводить выборы. Если война будет продолжаться, и если выборы состоятся, я никогда не покину свою страну. Я просто не позволю разрушить страну и поставить под угрозу людей. Я думаю, что мировая демократия поддержит нас", — сказал Зеленский.

Он также заявил, что не боится проиграть выборы.

"Люди знают, что я не пришел из политики в политику. Я ничего не боюсь", — отметил президент.

Проведение выборов в Украине в 2024 году

28 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время военного положения, но сейчас необходимо соблюдать баланс.

24 августа сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, несмотря на военное положение.

Напомним, 18 августа Фокус писал, что ЦИК намерен предоставить 9,5 млрд грн на выборы депутатов и президента в 2024 году. Проведение выборов народных депутатов Украины будет стоить более 3,7 млрд грн, а голосование за президента — 5,4 млрд грн.