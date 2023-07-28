"Запрета в Конституции нет": в Раде объяснили, возможны ли выборы во время войны (видео)

В ПАСЕ призвали провести в Украине выборы даже в условиях военного положения. Председатель ВР Руслан Стефанчук объяснил, какие изменения для этого необходимы.

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Проведение парламентских выборов в течение действия военного положения запрещает не Конституция, а закон. Об этом в эфире телемарафона 28 июля заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Такого запрета в Конституции нет. Такой запрет содержится в Законе Украины "О правовом режиме военного положения". И поэтому конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет", — сказал он.

Чиновник отметил, что во время войны важно соблюдать баланс. По его словам, парламент должен работать и принимать необходимые изменения, но в то же время важно избежать "застылости демократии, которая существует в обществе".

"И именно поэтому президент Парламентской ассамблеи Совета Европы господин (Тини, — ред.) Кокс и другие коллеги говорят о том, что все-таки необходимо приложить усилия, чтобы осуществить это", — объяснил Стефанчук.

По мнению председателя ВР, вопрос проведения выборов во время военного положения может вызвать споры, поэтому стоит начать с принятия соответствующего "важного решения". Он рассказал, что с одной стороны надо избежать разрыва общества, а с другой — обеспечить "поток демократии".

"Посмотрим, как вопрос будет решаться, но я думаю, что в ближайшее время он будет актуализирован", — добавил чиновник.

Напомним, эксперт Международного фонда избирательных систем Александр Клюжев предположил, что качественное проведение общегосударственных выборов будет возможно только через месяцы после отмены или прекращения военного положения. Он объяснил, что на возвращение избирателей домой, восстановление инфраструктуры, обновление госреестра и перечня участков нужно время.

Ранее, 16 мая, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что во время действия военного положения в Украине не может быть ни парламентских, ни президентских выборов. Так он ответил на заявление президента ПАСЕ Тини Кокса о необходимости проведения выборов в Украине даже несмотря на войну.